峮峮「甩肉不減胸」秘招曝 讚一粒應援有術：有練過

峮峮大方展露34E好身材。（記者陳逸寬攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕啦啦隊女神「峮峮」吳函峮今（27）日出席內衣代言活動，辣秀34E好身材，透露為了代言積極忌口瘦身，朝著甩肉不減胸的目標邁進，日前中職全明星賽剛結束，她則大讚台鋼啦啦隊表現，更稱讚一粒「此舉」有練過。

峮峮大方展露34E好身材。（記者陳逸寬攝）

峮峮近年對身材管控特別下工夫，透露自己身形明顯小了一號，「早餐吃比較少，晚餐不要太油膩。這次拍攝期很長，大約1、2個月拍一次，所以我今年應該都會很瘦。」至於胸部有沒有因此縮水？她則靦腆表示有維持住，會多吃起司、膠原蛋白、豆類，也會按摩。

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中華職棒明星對抗賽剛落幕，峮峮與各隊啦啦隊女孩同台，首次與台鋼雄鷹啦啦隊女孩合作，大讚她們舞都練得相當熟，更點名一粒稱讚她在應援時能夠保持鎮定、可以不動聲色的用餘光跟上其他人的動作，「她偷看的樣子是有練過的，完全不會被發現。」

峮峮大方展露34E好身材。（記者陳逸寬攝）

至於感情狀態？她則表示目前還是單身、沒人追，也笑說自己不知道七夕是在國曆的幾號，最近可能也都會投入在工作中。

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