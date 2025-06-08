方文琳60大壽！逆齡合照高顏值女兒掀暴動：像三姊妹

方文琳開心慶60大壽。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕方文琳去年罹患食道癌零期，緊急動手術治療，目前已康復，僅需定期追蹤。她13日將邁入60大壽，今（8日）在臉書分享慶生照，其中她與2個女兒于齊優、于齊薇的合照，高顏值的組合，獲讚：「跟根本三姊妹！」

方文琳（中）提早慶生，開心與2個女兒合影。（翻攝自臉書）

方文琳開心慶60大壽。（翻攝自臉書）

方文琳談到，原本不想不想勞師動眾過生日，認為「心中充滿富足」，但因她的爸爸跟她說：「60歲要熱鬧一下啦！」她才答應要慶生，因為過幾天要出國，所以昨天到台中與家人吃飯相聚，「經歷去年身體微恙，讓愛我的家人擔心，身體重啟後也更注重健康，長輩可能也想歡喜熱鬧熱鬧，既然開口了心想也好，所以我把它定義為感恩餐會。」

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方文琳（紅）過60大壽，開心與爸爸合影。（翻攝自臉書）

方文琳（左）過60大壽，開心與媽媽合影。（翻攝自臉書）

方文琳簡單邀請在台中方便一起相聚的家人，還有平常就很照顧她的台中好友們，她事前叮嚀「希望人到就是給我最大的愛，千萬別破費買禮物。」沒想到大家還是花心思送禮，她收到許多禮物，像是錢包、絲巾、吹風機、香氛、帽子、鑰匙圈等，「每一樣都讓我驚喜感，這些我將物盡其用，感謝。」她感慨說：「60，只要一睜開眼心中就充滿感恩，感謝父母賦予我，也祝願您們身體健健康康。」

方文琳（中）過60大壽，開心與爸媽合影。（翻攝自臉書）

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