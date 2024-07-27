YTR蹦闆高鐵站遺失愛馬仕包「內裝百萬現金」！一找回秒掏10萬答謝

蹦闆在高鐵站遺失包包。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕YouTuber蹦闆從事精品代購起家，36歲便已坐擁上億身家，近年來跨領域轉戰當創作者，財力驚人的形象深植人心。日前透露自己在高鐵上遺失愛馬仕包，裡面還裝有百萬現金，所幸在服務台順利找回，他便立刻拿出10萬答謝撿到包的高鐵人員。

蹦闆在IG上傳一段短片，坦言做了一件蠢事，就是在上高鐵後發現，自己居然忘了拿走價值70、80萬的愛馬仕柏金包，並且裡面還裝有百萬現金，隨後蹦闆就到服務台寫掛失單，表示將愛馬仕包遺失在桃園高鐵站。過沒多久，包包順利找回，於是蹦闆回到服務台領取，得知是服務人員的同事撿到包包時，蹦闆便詢問「我可以跟他答謝一下嗎？」

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蹦闆拿出10萬現金答謝撿到包包的工作人員。（翻攝自IG）

蹦闆見到時獲包包的工作人員後，立即掏出10萬現金報答對方，讓該工作人員瞬間不知所措，蹦闆則覺得這只是小數目，「這告訴我們，我們要做好人，好人會有好報」。影片曝光後，掀起大批網友熱議，「今天起，我立志成為高鐵員工」、「遇到誠實善良的高鐵好員工」、「蹦闆超帥，哪裡還可以撿一下哈哈」。

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