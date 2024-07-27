幹掉自己！《死侍與金鋼狼》北美優先場創紀錄 首週末上看2億美金

《死侍與金鋼狼》北美優先場刷新R級電影紀錄。（漫威影業提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕漫威電影宇宙今年唯一大銀幕鉅作《死侍與金鋼狼》正式在北美上映，週四（25日）優先場便開出3850萬美金（約台幣12.63億元）的絕佳票房，一舉刷新先前由《死侍2》創下的1860萬（約台幣6.1億元）最佳R級電影（美國的限制級）北美優先場票房紀錄。

《死侍與金鋼狼》預估北美首週末3天（26至28日）將開出1.7至2億美金（約台幣55.77至65.62億元），不僅成為今年最高的首週末開片成績，也將成為史上最佳R級電影開片成績。

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而該片在北美以外的部分海外市場於週三（24日）搶先登場，在48個國家及地區上映2天也拿下6480萬美金（約台幣21.26億元），等於全球票房已一舉突破1億美金大關（約台幣32.81億元）。

台灣方面週三上映首日碰到颱風攪局，多數影城、戲院幾乎整天沒開，但全台兩天仍以台幣2416萬奪冠，證明「雙漫威救星」的超強吸引力。《死侍與金鋼狼》全台持續上映中。

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