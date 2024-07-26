趙震雄遭虧「什麼都不會做」 老么權律狂被使喚：想退出了

《帳篷外是西班牙》權律（後排左起）、崔元英、朴明勳、趙震雄一起去西班牙旅行。（東森提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國實境綜藝《帳篷外是西班牙》邀請趙震雄、崔元英、朴明勳及權律這幾位鮮少在綜藝節目露臉的演員們一起到西班牙旅行，4位成員以帳篷代替高級酒店、以租車自駕代替搭乘火車，以自行採買食材烹飪代替餐廳用餐，完成一趟實用性100%的自給自足露營記，怎料卻在當地遇上半世紀以來最強暴風雪襲擊，讓這趟旅程充滿考驗。

《帳篷外是西班牙》趙震雄（左二）揪酒友崔元英（左起）、權律、朴明勳一起去西班牙旅行。（東森提供）

趙震雄與朴明勳、權律因合作電影《無間對決》認識，與同齡的崔元英也認識十多年，甚至擔任對方的婚禮主持人，聽聞旅行地點是西班牙而倍感心動，無論目的地或同行者都是第一次，「以前讀大學時，就夢想著能夠去西班牙走朝聖之旅，加上他們都是我的酒友，所以決定加入。」

請繼續往下閱讀...

《帳篷外是西班牙》趙震雄透露自己不喜歡露營，聽到目的地是西班牙卻很心動，笑言絕不會主動做事。（東森提供）

號稱「無規劃派」的趙震雄表示自己其實不喜歡露營，反而偏好去度假勝地，像是在夏威夷海灘喝威士忌放鬆，享受一段沒有計劃的假期，得知崔元英有露營經驗，笑言自己絕不會主動做事，「相信他一定會有所作為」。

《帳篷外是西班牙》趙震雄（右一）負責開車，載著大夥在歐洲城市間穿梭。（東森提供）

出發前，4人齊聚討論行程，曾為駕駛兵的趙震雄聽到要負責開車便說「我沒吃葉黃素，最近眼睛有點模糊，開車的話⋯」，找盡藉口推辭，工作人員再次確認，趙震雄竟回「我說我要開車啊」，權律逮到機會立刻對著鏡頭說「錄影存證」，還虧對方什麼都不會做，一來一往畫面十分逗趣。

《帳篷外是西班牙》崔元英是成員中唯一有露營經驗的人，在節目中意外展現呆萌樣。（東森提供）

崔元英事先找了不少資料與成員們分享，他的老婆沈宜英也準備了各種小菜讓他帶上，成員們在異鄉吃到韓食紛紛露出感動神情，崔元英在節目中意外展現呆萌的一面，老婆笑虧「你太胖了，說不定會瘦著回來！」語氣透露滿滿愛意。

《帳篷外是西班牙》權律（左）與趙震雄在節目中鬥嘴互不相讓，但私下兩人交情很好。（東森提供）

年紀最小的權律被問及加入節目的心情，笑言「震雄哥應該會命令我做事吧」，果然哥哥們指派他負責做飯，還得兼任總務，令他忍不住脫口「有退出的想法」，更說下一季要和同年齡的人一起，拒當老么。

《帳篷外是西班牙》朴明勳（中）曾演出《寄生上流》，走在西班牙市區被當地民眾認出。（東森提供）

《帳篷外是西班牙》權律年紀最小，笑言已做好被哥哥們使喚的心理準備。（東森提供）

儘管如此，抵達當地後，權律不僅費心控制預算，還負責翻譯溝通任務，流利的英文令哥哥們大為讚嘆。趙震雄笑說：「真是辛苦小律了，我們3人只要一有事就會喊他，帶著我們在國外生活，他付出很多心力。我有問他想不想再來西班牙露營旅行，他說想，只要不是跟我們都好。」演出過奧斯卡得獎電影《寄生上流》的朴明勳走在西班牙市區時，有不少人認出他跟成員們，感嘆韓流威力之大也讓他相當興奮。

《帳篷外是西班牙》權律（左一）掌管財務並兼任翻譯工作，英語能力強令哥哥們佩服。（東森提供）

比起美食美景，4人對當地的極端天氣印象更為深刻，趙震雄透露製作組去場勘時說天氣狀況不錯，未料真正抵達當地天氣卻發生大逆轉，權律也表示，因為當地的氣溫比往年降了10度左右，準備的衣物都不夠保暖，到了營地發現只有他們選擇搭帳篷，其他遊客都住在露營車上，更沒想過會遇上狂風伴隨暴雪襲擊，儘管一度受困在庇里牛斯山，這群落難大叔卻意外欣賞到難得的風景，想必留下難忘的體驗。

《帳篷外是西班牙》7/20起週六晚間7點在東森戲劇40頻道全台首播。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法