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娛樂 最新消息

金泰希要生氣了！Rain自爆很欣賞她：是我的夢中情人

Rain在《紅天鵝》中飾演保鑣，保護金荷娜。（Disney+提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓劇女王金荷娜、南韓天王Rain鄭智薰主演復仇大戲《紅天鵝》，兩位主角日前接受韓媒訪問，提到對彼此的第一印象，異口同聲直呼「真的是見到了偶像」。

金荷娜表示「Rain在舞台上非常酷，但私底下很親切，沒想到我能夠親眼見到一位巨星」，Rain則笑稱金荷娜年紀輕輕就出道，並且成為少女偶像，「金荷娜是我這一代高中生的夢中情人，每個人都會收藏以她為封面的雜誌、照片，我記得第一次在雜誌上看到她，覺得非常驚訝，這個神秘又美麗的女子是誰？如今終於在片場遇到她，而她不僅善良又敬業，總是準備充分」。

《紅天鵝》金荷娜是不少人的夢中情人。（Disney+提供）

兩人也分享，與彼此合作對戲非常過癮，由於他們的角色都是性格較為內斂、冷酷，但又要搭配著刺激的動作戲、浪漫的愛情故事，每一次對戲時，都能感受到對方散發驚人的能量，「劇本也很紮實，每個工作人員都很棒，我們很榮幸能夠演出這部劇」。

隨著《紅天鵝》故事高潮不斷，金荷娜飾演的豪門媳婦吳婉秀，身為財團理事長向來孤身對抗瘋批婆婆徐梨淑執掌的花人集團，而她也逐漸被癡心守護的帥氣保鑣Rain所感動。

兩人也終於在本週劇情中，在河畔上的遊艇內擁吻表明心意，劇中更有甜蜜金句連發，除了金荷娜大膽示愛「我需要你」，Rain更多次反客為主，霸總魂上身向金荷娜表明心意「你願意當我的女人嗎」讓這場豪門爭鬥讓人看得臉紅心跳。

金荷娜（左）與Rain在《紅天鵝》中對戲，氛圍相當曖昧。（Disney+提供）

另一方面，《紅天鵝》最新一集結尾揭曉集團已故會長的遺囑內容，會長竟然捨棄妻子朴美蘭以及兩個充滿野心的兒子，決定將16兆韓元的遺產全都託付給媳婦吳婉秀，再度掀起軒然大波，但同時也預告吳婉秀在危機四伏的財團鬥爭內，處境會更為危險。

浪漫復仇韓劇《紅天鵝》的故事講述吳婉秀（金荷娜 飾）和丈夫金容國（鄭糠雲 飾）表面上看起來是人人稱羨的模範夫妻，背後卻隱藏著許多不為人知的秘密，而他們之間的關係卻因為神秘保鑣徐蹈允（Rain 鄭智薰 飾）的出現有了天翻地覆的轉變。吳婉秀將面臨前所未有的考驗，徐蹈允的存在更可能威脅吳婉秀用一生奮鬥獲得的一切。《紅天鵝》已於Disney+熱播中。

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