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娛樂 最新消息

邊荷律、孟潔、吳丹丹宣布「不再加油」 網瘋猜業配吧？

（左起）吳丹丹、邊荷律、孟潔突一起發布「不加油」聲明。（本報合成圖，翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕啦啦隊女孩成為台灣職業棒球、籃球運動球團標準配備，很多啦啦女孩更是各自擁有支持者，看著啦啦隊喊口號、跳應援舞帶動現場氣氛，不少球迷都覺得球賽因啦啦隊變得更美妙。近日邊荷律、孟潔、吳丹丹突然齊聲宣布自己「不再加油」嚇壞許多粉絲，狂問：不當啦啦隊了嗎？

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters邊荷律。（本報資料照，記者陳奕全攝）

南韓啦啦隊女神邊荷律今年加盟中信兄弟啦啦隊Passion Sisters，個性呆萌的她竟也喊著：「大家好，我是邊荷律。我在這邊正式宣布，我，邊荷律，不再加油了。」

富邦啦啦隊Fubon Angels成員吳丹丹。（翻攝自IG）

富邦啦啦隊Fubon Angels成員吳丹丹也在限時動態發文：「大家好，我是丹丹。今天有非常重要的訊息要告訴你們唷，加油了這麼多年，很開心可以遇到這麼多支持我的粉絲，也有非常多美好的回憶，那是時候該往下一個階段前進了，該嘗試一些新東西了。所以我正式宣布，我丹丹不加油了！」

樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員孟潔。（翻攝自IG）

樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員孟潔也說：「哈囉大家好，我是孟潔，應援了這麼多年，很開心遇到很多喜歡我、支持我的粉絲，留下美好回憶，但是是時候該往下個階段邁進了。所以在這裡正式宣布，我，孟潔不加油了。」

剛開始許多網友都大吃一驚，也嚇壞了，後來想到目前還在中職球季中，腦袋一轉，覺得有可能是行銷手法，猜測三個人可能接了電動車相關工作，大呼：「還我眼淚」、「業配，不用哭了」。

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