奧運開幕！韓團成員竟是跆拳道選手 沒當國手加入TIOT

TIOT金珉成有求必應，當場擺出跆拳道POSE給媒體拍攝。（記者王文麟攝）



〔記者廖俐惠／台北報導〕韓團TIOT去年參加選秀節目《BOYS PLANET》嶄露頭角，今年4月加入新成員正式以5人男團身分出道，今天（26日）接受台媒訪問，表示無畏凱米颱風帶來的風雨，隊長金珉成笑說：「我們活動期間常常遇到下雨，粉絲都說我們是『雨IO雨』。」自稱小可愛的琴俊弦希望他們來了之後就能放晴，以晴朗天氣與大家度過美好時光。

TIOT由隊長金珉成、洪健熙、崔禹眞、琴俊弦及老么申藝燦組成，前4人去年參加《BOYS PLANET》，申藝燦則是最後加入的成員，5人今天一同受訪相當有禮貌，發言前都先自我介紹，給人留下好印象。

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TIOT洪健熙（左起）、金珉成、申藝燦、崔禹眞、琴俊弦接受訪問，相當有禮貌。（記者王文麟攝）

這是他們首次來台，申藝燦聽說台灣雞排、路邊小吃很有名，希望能夠品嘗美食，隊長金珉成則是想吃芒果冰以及鼎泰豐的小籠包，自稱是大胃王的他們喊話願意挑戰1人100顆小籠包，洪健熙透露，之前除了申藝燦之外的4名成員，曾經1人吃4人份的肉加上各種配菜，最後吃了100萬韓元（約台幣23萬），驚人食量也被現場笑虧「公司理事是不是不敢請客了」。

申藝燦（左一）被問到對他最好的哥哥是哪位？琴俊弦（右一）立刻搶走麥克風解釋。（記者王文麟攝）

申藝燦是最後一位加入TIOT的成員。（記者王文麟攝）

隊長金珉成曾經來台過，他在學生時期曾是舞蹈跆拳組合K-Tigers的成員之一，因為表演來過台灣。今天是巴黎奧運開幕，被問到有沒有想當國手？金珉成表示小時候練跆拳道確實是想要當選手，過去在南韓國內競賽也曾拿過季軍，「但後來因為受傷就放棄，現在加入TIOT成為一員非常幸福。」琴俊弦自認是運動最差的成員，「比起說在奧運會擅長什麼樣的運動，不如說我跑步很慢。」

TIOT琴俊弦受訪相當活潑，「E人」的他是團體裡的開心果。（記者王文麟攝）



農曆鬼月即將到來，老么申藝燦認為最膽小的是洪健熙，金珉成則表示比起蟑螂，不如跟鬼一起住，「跟鬼可以交流溝通，能獲得很多幫助！」琴俊弦則表示自己不怕昆蟲，寧願跟蟑螂睡，也不跟鬼住在一起。

琴俊弦受訪相當活潑，「E人」的他是團體裡的開心果。（記者王文麟攝）

他們將在明天於CLAPPER STUDIO舉行Fan Concert，隊長金珉成表示第一次見到台粉很激動，非常緊張又期待，希望能與台粉一起度過美好的時光。

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