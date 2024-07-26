日本AV產業逐漸沒落？！網列5原因「這1點最致命」

高梨亞妖認為AV產業低迷，是因為免費A片無限轉載。（翻攝自X）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本成人影片產業呈現發展停滯的趨勢，近年來日本國會更修訂AV新法，讓日本成人產業陷入寒冬。據《日刊SPA》報導，日本前AV女優高梨亞妖曾發文分享AV產業目前正遇到的困境。

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高梨亞妖分析，過往AV業界全盛時期，熱賣片銷量可以超過數萬片，而現在不僅連一萬片都很難達到，若是沒有人氣的AV女優能賣到100片就要偷笑了。高梨亞妖認為，產業低迷主要是因為「免費無限轉載」，導致消費者逐漸無心購買。

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對此，有日本網友總結目前AV產業慘澹的5大主因，包含：網上免費選擇多、AV女優整容缺乏特色、AV女優演技太差、主題重複了無新意、疑為黑幫投資等。不少消費者之所以不願購買，是擔心因此滋養黑幫擴大勢力。

海外網友對於日本網友的分析，認為十分中肯，並深有同感地表示「講得不錯」、「不知道為什麼現在的新人很多都很悶」、「會不會是現在唾手可得，看到厭了」。

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