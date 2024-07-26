太痛了！劉品言哭到崩潰畫面曝光 梁文音意外成了「兇手」

劉品言演技大爆發。（環球音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕梁文音推出新歌《短痛不如長痛》，以歌迷最熟悉的「音式情歌」回歸，MV則邀來演技派女神劉品言擔綱女主角，飾演在職場與同事格格不入、在婚姻也被另一半冷落的都會女性。

劉品言以「3段式」哭戲細膩詮釋其中的痛楚，從委屈掛淚到崩潰痛哭，其中演到主動討好男主角卻被忽視，看到對方轉身關門的背影。

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劉品言演到痛徹心扉，一聽導演喊卡，忍不住直呼：「剛那段也太痛了，我完全不行耶，真的好痛！唉，男人啊，真是身在福中不知福。」

梁文音新歌《短痛不如長痛》由金曲作詞人葛大為作詞，以長痛與短痛，細數愛情中不尋常地沉溺，新歌今晚深夜上線，火速就奪下數位排行榜的冠軍。

梁文音唱得虐心，讓劉品言哭到崩潰。（環球音樂提供）

梁文音坦言錄唱時非常痛苦，歌詞讓她勾起過往回憶，搞得她揪心又虐心，「某些時刻大家正在長痛的時候都沒有發覺，等到真的抽離、再去回想才發現，其實人都會不小心陷入那個狀態」，也希望聽者可以透過新歌，重新整理負面情緒，並從中找到釋懷或解套的方法。

劉品言跨刀演出MV，梁文音拍攝當天特地到場探班送飲料，2人首度碰面一見如故，話匣子打開聊不停，梁文音笑說：「有很多細節和內心，我能唱得出來，但演的話當然沒有品言專業，所以我這次真的是超級開心是品言幫我拍這支MV，幫這首歌加分。」

劉品言也笑回「我努力加起來」，自曝失戀曾靠唱爆梁文音的歌宣洩情緒，「妳唱得比較溫柔一點，我唱起來就是有點在兇別人的感覺，比如說《分手後不要做朋友》聽起來就是柔一點，我都會唱成『分手後不用做朋友』。」也開心現在又多了一首新歌可以宣洩情緒，「我去KTV一定唱爆」。

梁文音推出新歌，劉品言出演女主角。（環球音樂提供）

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