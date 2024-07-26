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男演員外景突「跳窗」嚇壞施名帥 意外扯出十年前恩怨

黃迪揚（中）和施名帥（左）北藝大老友相見歡。（客台提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕洪都拉斯、温貞菱、施名帥、高英軒錄製客家電視《啊喔！最Kiang駐村小隊》，本周迎來新來賓黃迪揚，開場他就以「跳窗登場」，還動員整個團隊配合演出，就為了惡整好友施名帥。

黃迪揚趁施名帥刷牙洗臉時，躡手躡腳地到窗邊等待隊員給他的訊號，成功嚇到施名帥，黃迪揚回憶道：「大學時我們曾經拿著鬼片嚇彼此，嚇了一學期，所以現在看到鬼片他一定會想起我。」

為了演好這齣惡作劇，大家都配合演出，温貞菱打暗號、高英軒試跳，還真的卯足了勁。黃迪揚說：「我覺得這樣很好，很像回到學生時代，我覺得這是大學生才會做的事，用這種方式緬懷過去。」而施名帥則說：「很感動他來啦！北藝大畢業後就沒有合作過」。

黃迪揚為了跳窗登場預演了數十遍。（客台提供）

施名帥曾在接受LINE TV專訪時還原當時狀況，坦言真的被嚇到：「我不知道他要來，我看到床上有個DVD就拿起來打開，封面是恐怖片，可是是黃迪揚演的，想說怎麼可能，我就覺得很奇怪，然後看他直接從窗戶跳出來！」

而這個小小惡作劇，原來是他們十幾年前一起念大學時的恩怨，施名帥自曝以前很愛整黃迪揚，有一次他生日時，特別挑選了一些恐怖片DVD，包裝成精美的生日禮物後，藏到他的機車車廂裡，黃迪揚看到後相當驚喜，沒想到打開後被封面嚇到，直接把DVD丟飛出去，當場驚喜變驚嚇。

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