張書豪不忍了！求婚歐陽妮妮「性向遭疑」 公開私照自清

張書豪（右）驚喜求婚歐陽妮妮，高舉雙手以示成功的姿勢，讓他多年來的「性向疑雲」又被熱議。（翻攝自YouTube）

〔記者邱奕欽／台北報導〕歐陽妮妮與張書豪2019年因戲結緣，交往至今將邁入第6年，近日更點頭答應求婚，母親傅娟則透露兩人已於19日正式登記結婚。由於張書豪多年來頻遭外界好奇性向，加上他在求婚影片中高舉雙手的姿勢，因此又被許多網友數度討論。針對此事，張書豪近日則公開一張私照破除謠言。

張書豪昔日在電影《女朋友。男朋友》中飾演同志角色「許神龍」，不僅一舉入圍2012年的金馬獎，當更擒下年台北電影節「最佳男配角獎」令人印象深刻。此外，張書豪有感於親友的遭遇，2016年時也發文公開力挺同志，並分享自己「珍貴的回憶」，同時也盼網友們響應「愛不分同異性」，此舉再度加深外界對他的印象。

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張書豪曬出健身「高舉雙手」露出肌肉的私照，間接澄清自己是「直男」。（翻攝自Threads）

如今，張書豪與歐陽妮妮登記結婚，但他在求婚影片中高舉雙手大喊：「我成功了！」的姿勢，再度引起網友們好奇詢問：「難道真的不是Gay嗎？」對此，張書豪近日則在Threads曬出私下的健身照，可見他仍高舉雙手，但不同的是此次露出了結實手臂，打趣說：「這種我成功了是不是比較好？但我的雀躍肯定是伸直的。」間接澄清自己是「直男」。

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