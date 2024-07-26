晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

張書豪不忍了！求婚歐陽妮妮「性向遭疑」 公開私照自清

張書豪（右）驚喜求婚歐陽妮妮，高舉雙手以示成功的姿勢，讓他多年來的「性向疑雲」又被熱議。（翻攝自YouTube）

〔記者邱奕欽／台北報導〕歐陽妮妮與張書豪2019年因戲結緣，交往至今將邁入第6年，近日更點頭答應求婚，母親傅娟則透露兩人已於19日正式登記結婚。由於張書豪多年來頻遭外界好奇性向，加上他在求婚影片中高舉雙手的姿勢，因此又被許多網友數度討論。針對此事，張書豪近日則公開一張私照破除謠言。

張書豪昔日在電影《女朋友。男朋友》中飾演同志角色「許神龍」，不僅一舉入圍2012年的金馬獎，當更擒下年台北電影節「最佳男配角獎」令人印象深刻。此外，張書豪有感於親友的遭遇，2016年時也發文公開力挺同志，並分享自己「珍貴的回憶」，同時也盼網友們響應「愛不分同異性」，此舉再度加深外界對他的印象。

張書豪曬出健身「高舉雙手」露出肌肉的私照，間接澄清自己是「直男」。（翻攝自Threads）

如今，張書豪與歐陽妮妮登記結婚，但他在求婚影片中高舉雙手大喊：「我成功了！」的姿勢，再度引起網友們好奇詢問：「難道真的不是Gay嗎？」對此，張書豪近日則在Threads曬出私下的健身照，可見他仍高舉雙手，但不同的是此次露出了結實手臂，打趣說：「這種我成功了是不是比較好？但我的雀躍肯定是伸直的。」間接澄清自己是「直男」。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中