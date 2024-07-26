（專訪）李子森掰了！杜忻恬最愛的是他 親揭胡瓜真面目

李子森與杜忻恬時常合作，現在愈來愈有默契。（記者陳奕全攝）

〔記者陽昕翰／專訪〕杜忻恬曾入圍台語歌后，她出道以來鮮少傳緋聞，與李子森的合作卻經常被粉絲湊對，被問到了理想型？她羞認偶像是傳奇男團Energy，現在最喜歡的是成員書偉。

杜忻恬透露，學生時代就是Energy的鐵粉，看到偶像風光復出，感動直呼：「我的少女時代終於圓滿了，以前小時候最喜歡的是坤達跟Toro。」很期待Energy復出的演唱會。

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李子森、杜忻恬為了藍寶石的演唱會，時常與胡瓜開會。（記者陳奕全攝）

杜忻恬下週將與李子森在高流「2024真愛秀·藍寶石大歌廳」開唱，對於與綜藝天王胡瓜的合作，兩人感到壓力不小，直呼前輩超認真，私下非常敬業。

杜忻恬表示，「超期待當天現場的演出氛圍，畢竟我們沒有體驗過以前歌廳秀的表演。」李子森也透露主持人胡瓜為了這次的演唱會親力親為，每次開會都長達2個多小時，從頭到尾緊盯過程，對於他們的表演，給予許多建議。

「森恬CP」很受粉絲歡迎。（記者陳奕全攝）

「森恬CP」預計準備充滿時代感的經典老歌，李子森希望能翻唱天后江蕙的歌曲，杜忻恬則想挑戰林憶蓮的歌曲，兩人也會準備合唱曲。

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