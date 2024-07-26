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被公司副總劈腿！陳庭妮放話：當小三跟住凶宅有何不同

〔記者蕭方綺／台北報導〕丁春誠在靈異職人輕喜劇《幸福房屋事件簿》腳踏兩條船，有交往多年女友，還用柔情攻勢欺騙陳庭妮，本週最新一集中，丁春誠的正牌女友周姮吟親自迎擊，讓陳庭妮瞬間看清，堅決斬斷渣男。不過丁春誠想替角色平反，認為「感情總是有例外」。陳庭妮也坦言雖然她戲中很受傷，但相信：「兩人真的有彼此喜歡，可能是在不對的時間遇到對的人吧。」

陳庭妮（右）戲裡發現丁春誠早有女友，決定斬斷渣男。（逆光電影股份有限公司提供）

丁春誠戲裡隱瞞有女友的事實，對陳庭妮展開熱烈追求，最終仍紙包不住火，各種「渣男事證」擺在眼前，他急於解釋已跟女友提分手一度挽回陳庭妮，結果「女鬼」親自找上門宣示主權。

周姮吟劇中飾演丁春誠的正牌女友，她的房子發生住客猝死一個多月才被發現，屍水全都滲透地板，她特別指定陳庭妮來處理，但她對陳庭妮處處刁難，擺明是來對男友外遇的對象下戰帖。

陳庭妮戲裡身為房仲，吞不下這口氣，希望換其他專員處理，店長勸說：「我們這行沒太多選擇，有得選叫生活，沒得選就叫生存了。」一語道破許多社畜心聲，儘管陳庭妮願意為工作放低姿態，但她也決定徹底斬斷丁春誠，直言：「要我當你的小三，這種心情跟住在凶宅有什麼不一樣？」表明不可能當別人感情上的附屬品。

周姮吟（左）戲裡特別指定陳庭妮處理自己的房子，擺明是來對男友外遇的對象下戰帖。（逆光電影股份有限公司提供）

網友一面倒認為副總是大渣男，丁春誠從角色內心分析說：「張瑞（丁春誠角色名）是真心喜歡安琪（陳庭妮角色名），很希望為她做點什麼事，沒想到自己能力不足，我不是想為副總平反，但他其實也身處於一些狀況，希望觀眾看完能對他有更多理解。」陳庭妮則開玩笑說，安琪這麼慘全要怪副總，但她也替副總緩頰：「兩人至少有彼此喜歡，只是對未來的期待站在不同地方，相處起來會很辛苦。」

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