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娛樂 音樂

凱米颱風暴雨淹進家門！陳芳語崩潰苦喊：快走不送啦

陳芳語颱風天通告取消，無奈在家掃水拖地。（華風數位提供）

〔記者陽昕翰、實習記者謝函穎／台北報導〕凱米颱風襲台，陳芳語分享自家災情，透露暴雨導致家裡地下室淹水，這兩天忙著掃水拖地，漏接許多關心電話，無奈對著颱風苦喊：「快走不送啦！」

陳芳語推出新專輯《kiki》，近來因為颱風取消了通告，乖乖在家陪伴毛小孩，見到外頭的雨勢，她表示：「真的沒有準備要面對這個颱風天，希望等等下樓不用游泳。」

陳芳語乖乖宅在家躲颱風，新專輯的美照則是登上了紐約時代廣場的巨幕，成了Spotify最新的「EQUAL封面人物」。

陳芳語的宣傳照登上紐約時代廣場的巨幕。（華風數位提供）

曾在紐約生活的陳芳語感動表示：「我一直很想回紐約走走，看到自己出現在時代廣場，覺得現在是一個非常好的理由。」

陳芳語難掩興奮地說，非常不可思議，「小時候都在那邊走路，從來沒有想過抬頭看，而這次會看到自己，我要馬上去告訴我爸媽。」她從11歲到15歲都住在紐約，透露就連初戀都是在紐約發生。

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