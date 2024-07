日男愛上TWICE有原因 老婆跟多賢神撞臉網驚：超像

TWICE成員多賢。(翻攝自IG)

〔記者馮亦寧/綜合報導〕韓國女團TWICE在全球都有高人氣,不過,這一對日本夫妻愛上TWICE的原因真的很特別!有一對日本夫妻參加TWICE演唱會時接受訪談,丈夫表示:喜歡TWICE的原因是太太長得很像多賢,因此喜歡上多賢;妻子喜歡的偶像則是同團的Sana。訪談影片傳回韓國,許多人都大吃一驚,因為那位太太長得真的很像多賢!

日本一對夫妻成為TWICE粉絲的原因是太太(右)長得像多賢。(翻攝自X)

這名日本男粉絲表示妻子長得很像多賢時,臉上露出幸福甜蜜的模樣,站在她旁邊的妻子也甜甜笑著。觀眾看到妻子的長相,十分震驚,直呼:「不是像,而是長得一模一樣」、「的確長得很像多賢」。夫妻兩人都是TWICE的粉絲,過去曾經一起到名古屋看演唱會,被問到最喜歡的歌,丈夫表示最愛〈Feel Special〉;妻子則想聽新歌〈DIVE〉,兩人也同時對TWICE說:「會一直喜歡TWICE的所有人!」

