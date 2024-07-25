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娛樂 日韓

日男愛上TWICE有原因 老婆跟多賢神撞臉網驚：超像

TWICE成員多賢。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國女團TWICE在全球都有高人氣，不過，這一對日本夫妻愛上TWICE的原因真的很特別！有一對日本夫妻參加TWICE演唱會時接受訪談，丈夫表示：喜歡TWICE的原因是太太長得很像多賢，因此喜歡上多賢；妻子喜歡的偶像則是同團的Sana。訪談影片傳回韓國，許多人都大吃一驚，因為那位太太長得真的很像多賢！

日本一對夫妻成為TWICE粉絲的原因是太太（右）長得像多賢。（翻攝自X）

日本一對夫妻成為TWICE粉絲的原因是太太（右）長得像多賢。（翻攝自X）

這名日本男粉絲表示妻子長得很像多賢時，臉上露出幸福甜蜜的模樣，站在她旁邊的妻子也甜甜笑著。觀眾看到妻子的長相，十分震驚，直呼：「不是像，而是長得一模一樣」、「的確長得很像多賢」。夫妻兩人都是TWICE的粉絲，過去曾經一起到名古屋看演唱會，被問到最喜歡的歌，丈夫表示最愛〈Feel Special〉；妻子則想聽新歌〈DIVE〉，兩人也同時對TWICE說：「會一直喜歡TWICE的所有人！」

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