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娛樂 電影

鍾楚紅、費翔不可能的CP驚人重現！霹靂迷敲碗《聖石傳說》終於修復登場

《竹籬笆外的春天》由鍾楚紅（左起）、林瑞陽、費翔主演。（桃園電影節提供）

〔記者許世穎／台北報導〕第11屆桃園電影節今（25）公布「經典重現」單元片單，包括霹靂粉絲引頸期盼24年的《聖石傳說》數位修復版隆重登場，還有費翔與鍾楚紅搭檔演出的《竹籬笆外的春天》、宣傳大使温昇豪主演的史詩鉅片《一八九五》都將在影展放映。

粉絲引頸期盼24年的數位修復版《聖石傳說》將於桃園電影節隆重登場。（桃園電影節提供）

在全球各地都擁有大批忠實粉絲的霹靂布袋戲，耗資台幣3億、耗時3年，於2000年推出轟動武林、驚動萬教的布袋戲電影《聖石傳說》，無論在電影界、布袋戲界都是具有劃時代意義的里程碑經典之作，不僅入圍第37屆金馬獎最佳視覺特效，更成功進軍日本，造成現象級的熱賣風潮。

事隔24年《聖石傳說》終於以數位修復版重出江湖，影展還請到霹靂與日本合作布袋戲電視劇《東離劍遊記》的編劇虛淵玄老師同步來台，大手筆舉辦「聖石傳說」與「東離劍遊記」聯合特展，共計展出8尊經典戲偶。

《聖石傳說》將在8月11、18日於中壢SBC新橋影城舉行兩場特別放映。11日進場欣賞特別放映的觀眾，就有機會獲得限量版《聖石傳說》24週年數位修復版紀念海報，18日放映當天虛淵玄老師也將親身到場向觀眾致意。

「經典重現」單元另一部強檔，則是1985年由導演李祐寧執導的《竹籬笆外的春天》數位修復版。片中集合橫跨港台堅強卡司，包括演技派女星蘇明明、當年還是小鮮肉的林瑞陽，香港代表則是有「華人瑪麗蓮夢露」之稱的鍾楚紅，再搭配當時剛剛展露頭角的混血帥哥費翔，不但在當年造成票房熱賣，以今日眼光來看，更是空前絕後。

桃影宣傳大使温昇豪（左）與楊謹華主演的古裝史詩《一八九五》當年是台片票房冠軍。（桃園電影節提供）

而壓軸影片則是由今年桃影宣傳大使温昇豪與5度入圍金鐘獎的演技派女星楊謹華，2008年合作演出的古裝史詩鉅作《一八九五》，該片改編自作家李喬原著小說《情歸大地》，描寫甲午戰敗之後，台灣苗栗鄉親在乙未戰爭中，前仆後繼英勇抵抗日軍佔領的壯烈真實故事，當年登上年度台片票房冠軍。

第11屆桃園電影節將在8月16日到29日舉行，更多節目內容及購票資訊，請鎖定官方網站與官方FB、IG。

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