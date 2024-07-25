國民老公許光漢耍白爛！喊話「正港小隊」：一群拐瓜劣棗

〔記者蕭方綺／台北報導〕許光漢、王淨、馬念先、黃奇斌、「Lulu」黃路梓茵、林鶴軒、陳彥佐演出的Netflix影集《正港分局》，劇中每個人都有獨特性格。戲裡，許光漢演活鋼鐵直男刑警、歧視專業戶的吳明翰，談及這次在做影集角色功課：「有了《鬼家人》的經驗後，可以延伸的東西就更多，也變得更白爛，但也因為吳明翰在電影裡經歷了毛毛（林柏宏飾演）的事件，個性上有了蠻大的變化，既有鋼鐵直男又有柔化的一面，這些小細節會在某些橋段出現！」

王淨（左起）、許光漢和陳彥佐在《正港分局》因辦案受傷，戴超荒謬水果網套。 （Netflix提供）

對於超鬧的正港小隊，他直言：「大家就是各司其職的，一起鬧、一起爛，大家不要把這個警局看得太認真，因為我們就是一群拐瓜劣棗，但湊在一起就會變成很強的一個團隊。」

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同樣強勢回歸《正港分局》飾演升級成小隊長的王淨則表示：「每天都在片場笑得很開心，就覺得這些人居然能考上警察真的是蠻奇怪的！」也坦言這次在影集裡的動作戲是一大挑戰：「最有挑戰度的就是有一場要大規模搜查廢棄房子的戲，劇組有特別為此安排了多次的武術訓練。」

王淨（右）在《正港分局》詮釋新上任小隊長，槓上許光漢。 （Netflix提供）

從音樂圈轉戰戲劇圈的金曲才子黃奇斌挑戰剛當完臥底歸隊的少年，坦言：「我剛接到角色的時候，就覺得角色的個性跟我本人蠻接近的，從小看很多老港片、警匪相關的作品，所以這次想像起來還蠻順利的。」也分享最印象深刻的片段：「我覺得一定是那場跟淑芬（Lulu黃路梓茵飾）、小胖（陳彥佐飾）一起被關在國宅電梯裡的戲，我們三個人就擠在小小的電梯裡，都在各自做一些很荒誕的事！」

「Lulu」黃路梓茵戲裡飾演精通十六型人格（MBTI）的犯罪側寫師，為了角色買了很多關於情緒、心理的書籍在家裡，「那陣子朋友到家裡作客，還以為我怎麼了，結果我只是在做角色功課！」也透露自己第一次讀劇本就邊讀邊笑：「我很喜歡一群人用最嚴肅、最嚴謹的態度，去做一些很白爛的事情。」

陳彥佐（前排左起）、馬念先、許光漢（後排左起）、黃奇斌、Lulu黃路梓茵合作《正港分局》，笑料百出。 （Netflix提供）

林鶴軒詮釋說話結巴、熱愛地下偶像的法醫，角色極具反差，他透露自己在劇中是一位「茂怪」：「我的角色是茂木由美（角色名）的粉絲，自稱茂怪，我們都直接喊應援到最後是燒聲的，拍攝現場都要備喉糖！」坦言要在劇中大跳應援舞是最大挑戰。

而警局吃貨擔當「小胖」陳彥佐再度回到《正港分局》坦言自己抱持著放鬆跟大家玩的心情演出：「讓我很印象深刻就是有一場學長（許光漢）受傷坐輪椅，然後我幫忙推的戲。結果不曉得是不是因為小胖上身，怎麼推就是超慢又超卡，拍攝的當下發生了很多劇本以外的笑料，導演和監製都在一旁笑到不行！」

《正港分局》將於8月22日全球Netflix上線。

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