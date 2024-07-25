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娛樂 電視

《塑膠花》陽靚淚別高捷場面超虐 周予天祭誠意攻破大鶴心房

〔記者李紹綾／台北報導〕高捷在Hami Video末路愛情影集《塑膠花》為了保護陽靚和肚子裡孩子安危，要求陽靚離開，並許下約定會平安回來，揪心又充滿不捨的離別場面，催淚指數百分百。

陽靚（右）、高捷在《塑膠花》於車上淚別，場面相當動人。（抓馬文化提供）

高捷和陽靚之前就在茄子蛋破億點閱的MV《浪流連》配對，編導鄭雅之這次安排兩人在《塑膠花》再續前緣，網友也喊話：「賴西CP要幸福走到底。」陽靚形容：「捷哥私底下很像『賴打』，為人豪爽又會照顧人，在現場會感覺沒有他搞不定的事情。」高捷也對陽靚苦練鋼管和學習上海口音的認真印象深刻。

高捷飾演的賴打義氣又很暖，是《塑膠花》中最受歡迎的角色之一。（抓馬文化提供）

吳慷仁（左）、李沐在《塑膠花》有感情線。（抓馬文化提供）

大鶴飾演的「阿弟仔」劇中於「交易日」被抓，他和昔日摯友周予天在偵訊室重逢，周予天以誠意攻破心防，大鶴又哭又笑充滿懊悔，演技大爆發，兩人昔日情誼能否繼續走下去，令觀眾期待。

吳慷仁（左）、李沐在《塑膠花》有精彩演出。（抓馬文化提供）

吳慷仁（左）在《塑膠花》與舊愛張寗的愛恨糾葛將劃下句點。（抓馬文化提供）

大鶴在社群透露，近日在夜市閒晃，經過一間酒吧門口，有位男子盯著他看，似乎是想打招呼，但對方記不起他的名字，「我禮貌性的停下腳步微笑看著他，這樣尷尬的狀況我遇過不少，『你好，我叫大鶴』，通常我都會直接自曝家門，減少尷尬的時間。」然而對方竟回說：「不是！你是阿弟仔，我有看你的《塑膠花》。」讓大鶴感到訝異，「這是《塑膠花》上線以來，我第一次被以劇中角色的名字被認出。」兩人閒聊了幾句，對話的過程對方都是以「阿弟仔」稱呼他，他笑說：「或許他根本不知道我是大鶴，但我非常高興我是以角色的樣子活在他們的記憶裡。這週五《塑膠花》將迎來大結局，我自己看過之後覺得真的很好看，裡面每一個角色都很讚，但我最喜歡「阿弟仔」因為我就是他。」

周予天（右）在《塑膠花》和大鶴在偵訊室上演攻防精采對手戲。（抓馬文化提供）

《塑膠花》將迎來大結局，最大看點莫過於男女主角吳慷仁、李沐的愛情抉擇，以及能否好好與自己內心傷痕和解。吳慷仁劇中決心找好兄弟跟前女友報復，愛恨交織的情感糾葛一觸即發，最終讓他感悟：「原來真正的自由是要學會原諒，給愛你的人一次機會。」面對李沐的愛，他將做出「驚人之舉」回應。至於李沐和母親葉全真能否再度重逢並化解母女心結？充滿戲劇張力的大結局將有驚人翻轉，勢必讓觀眾們熱烈討論。

葉全真在《塑膠花》為了救回女兒李沐，溫情喊話。（抓馬文化提供）

《塑膠花》由抓馬文化製作，謝國豪、周銓擔任監製，新銳導演鄭雅之執導，吳慷仁、李沐、高捷、陽靚、林鶴軒主演，加上實力派演員葉全真、馬志翔、周予天、鄒承恩、張寗、張翰同台飆戲，黃金卡司一字排開話題十足。故事講述富家女嚴娜娜無意間和剛出獄的金勤相遇，不顧一切愛上對方，並走上叛逃之旅，隨著夥伴加入，一群渴望自由的邊緣人們開啟一場探索及叩問愛情的瘋狂冒險旅程。

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