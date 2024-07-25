汪建民肺腺癌4期 暴瘦颱風天上通告

汪建民（左一）戴帽略顯憔悴昨錄《單身行不行》，右二為女星顧婕，右一為醫藥記者洪素卿。（翻攝自顧婕臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕藝人汪建民傳出罹患肺腺癌4期，癌細胞從右肺擴散到頸椎、腦內，已接受7個月化療，消息曝光後他始終低調未回應，昨復出上通告，同場來賓還有也罹癌的女星顧婕。

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顧婕24日在臉書透露前天下午5點通告錄東風談話節目《單身行不行》，對於颱風天還有工作，讓她覺得是恩典，並曬出節目上和其他來賓同框合影，顧婕曝光照片最左邊的來賓，就是戴著帽子的汪建民。

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第一次和汪建民上通告，顧婕萬萬想不到他罹患肺腺癌四期，因為節目也邀資深醫藥記者洪素卿，她誇讚洪素卿懂得好多，嘆說自己是惡性腫瘤科的幼稚園生。

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汪建民5日先後更換臉書頭像照和封面照片，入鏡者除了他自己，還有許多親朋好友，畫面中的他氣色看起來相當不錯，許多粉絲湧入他臉書貼文底下留言給予關心、鼓勵，男星李國超也留言關切，「聽說你身體微恙，祝早日恢復健康！加油。」

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面對滿滿的暖心問候，汪建民則一一回應「好的，努力奮鬥下去」、「我會撐下去的」，而「整形天后」顧婕則在今年5月對外公開，自己罹患直腸癌4期。

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