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娛樂 最新消息

台越混血女星楊富江曬身分證 開心成為道地台灣人

楊富江出生越南，開心曬出拿到台灣身分證那一刻。（翻攝自楊富江臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕26歲女星楊富江出生越南，2度入圍金鐘獎，上個月開心在臉書分享終於拿到台灣身分證，感動直喊：「我是越南人，如今我也是道道地地的台灣人了。」

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楊富江坦言，這段旅途對她說來真的好有趣，也有非常多的感動，自認是個幸運又擁有許多愛的女孩，「從小一直是個台越混血身份，但未真正踏過我父親所擁有的國土，直到18歲那年，我毅然覺來隻身到台灣就學。」

一拿到身分證，她感動直喊：「我是越南人，如今我也是道道地地的台灣人了。（翻攝自楊富江臉書）

沒想到4年前碰到疫情，整整3年都沒辦法回越南跟家人相聚，但也讓她開始學習一個人在台灣生活。

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疫情期間，楊富江接觸到表演相關工作，進而發現愛上台灣這塊土地帶給她的所有驚喜及轉變，於是也燃起成為台灣公民念頭。

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現在，楊富江成了真正台灣人，她開心曬出身分證照片甜喊：「2024年，楊富江將以新的身份在台灣繼續努力的生活工作，加油！！」

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