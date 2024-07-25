瘋傳言承旭年輕打工按摩畫面 顧客一抬頭….被帥暈

言承旭化身按摩師影片在網路瘋傳。（翻攝自微博）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕早期憑藉偶像劇《流星花園》道明寺一角紅遍兩岸三地的47歲言承旭，近年把事業重心轉到中國，日前網路瘋傳言一則承旭化身按摩師傅打工影片，引發討論。

在流傳畫面中，當時還很年輕的言承旭，身穿一件按摩師服裝，靠著精壯結實手臂，貼心替每位顧客按摩服務，驚人的是，流出畫面只有短短8秒，卻瞬間在網路炸鍋瘋傳。

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近期言承旭把演藝事業重心放在中國。（資料照，記者陳奕全攝）

經言承旭粉絲肉搜，發現這則影片原來是實境運動節目《我在橫店打籃球》片段，當時，連藝人藍正龍、劉畊宏等多位台灣名人都在現場，言承旭被巧妙安排扮成按摩技師，被按摩的人，竟還被按到舒爽抬頭痴痴看著言承旭，儼然被電暈。

此影片在網路瘋傳，大批影迷也完全被電暈，有人竟還留言：「我好想變成那位顧客，也被言承旭按摩，真的會被他帥暈。」

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