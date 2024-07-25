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江坤俊與元配會不會離婚？ 名嘴揭最後結局

江坤俊（左）爆出婚內出軌護理師，元配劉藺秦第一時間發聲力挺。（翻攝自臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕外科醫師江坤俊爆出昔日對TVBS主持人鄭凱云有性騷擾行為，當年東窗事發還鬧上該台性評委員會，鄭凱云好友、資深媒體人許聖梅第一時間跳出來力挺她，而江坤俊與小三護理師風暴依舊餘波盪漾，外界也好奇，元配劉藺秦到底會不會和江坤俊離婚？

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談話節目《震震有詞》日前討論江坤俊會不會離婚話題，來賓許聖梅透露，劉藺秦與江坤俊交往時，女方其實非常崇拜江坤俊，儘管早年江坤俊名氣不高，劉藺秦仍會在飯局霸氣向所有人介紹：「我老公是江坤俊！」一直以來都先生為榮。

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據了解，劉藺秦多年來不斷提升自我能力，前陣子更從EMBA畢業，當《震震有詞》主持人謝震武問2人會不會離婚？許聖梅以肯定口吻給答案：「不會，因為這女人在婚姻中，她的成長令人敬佩。」

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江坤俊爆出婚內出軌護理師，並涉及性騷擾鄭凱云，目前他已暫停演藝工作，並強調：「我絕無性騷一事！」劉藺秦第一時間發聲力挺表示：「目前家庭狀況一切良好。」

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