《想見你》大文闖禍了！搭捷運好心讓座 下秒竟成「加害者」

〔記者邱奕欽／台北報導〕「大文」郭文頤以電影《我的少女時代》正式出道，陸續演出《等一個人咖啡》、《想見你》等電影電視劇，可愛的形象、幽默的個性更深植人心。大文透露，近日在搭乘捷運考慮是否讓位時，沒想到結局卻是始料未及，讓她自責表示：「我闖禍了！」

大文因主觀認為眼前女乘客是孕婦，釋出好意讓座，卻一秒闖禍。（本報組合資料照）

大文透露近日搭乘捷運時，前方出現一位身穿洋裝、挺著孕肚的女子，不過當下車廂內已座無虛席，她因此以眼神交會試圖告知有讓位意願，就在她主動出擊示意「需要座位嗎」之際，對方只有短暫瞥了她一眼，「用眼神會有了一個『不要煩我』，甚至頭都沒有晃一下。這下，我知道我闖禍了。」

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這時，大文才意識到自己誤會了，「這下，我知道我闖禍了，我創造一個曾經跟我一樣心碎的女子，而且還是噁心的無心為之。」更自責沒有分辨出有生命的肚子，以及有歷史的肚子之間的不同，「我是受害者，但這一刻，我也是加害者了！」她感嘆道：「風水輪流轉，有一天你一定會體會到其他人的心情。」

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