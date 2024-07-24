（獨家）《花系列》小生撞臉許光漢發聲！林煒招手合作：帥氣不重疊

林煒（左）樂見撞臉許光漢一事，也期待兩人有機會能合作。（翻攝自《愛的榮耀》、《想見你》劇照）

〔記者傅茗渝／台北報導〕許光漢近日因撞臉《花系列》走紅的林煒引發熱議，兩代小生隔空牽線，讓粉絲敲碗男神同台飆演技。主角之一的林煒對此直呼神奇，向本報透露私下也關注了消息，「沒想到不僅演技，外形也能傳承，非常幸福且幸運的一件事情。」

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林煒年輕時（圖上）被網友指出撞臉許光漢。（翻攝自threads）（記者傅茗渝攝）

有網友在threads上發文「我就說許光漢跟林煒長很像啊」還貼出兩人的對比照證明所言不假，掀起網友激烈討論。林煒笑說自己在網路上又做了一次對比，發現兩人確實很多的輪廓及表情細節非常相似，「我們兩個完全不認識，也不是同一個家族出生的，所以是非常神奇的感覺！」

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另外讓林煒開心的是，他比許光漢出道得要早，原以為演藝圈只有演技傳承，沒想到外型傳承也成了關注焦點，對此感到幸福又幸運。他也誇讚許光漢是年輕一輩非常優秀的演員之一，期待有好的劇本能遞出橄欖枝，「我覺得是蠻好的一個組合！」

至於有網友表示兩人帥氣無法比擬，許光漢比較有少年味，林煒則帶有斯文敗類感，林煒對此樂見不同意見的討論，認為一個人是不可能同時擁有兩個氣質的，儘管一些輪廓相像，但彼此仍會擁有不同的感覺和氣質，那是觀眾的眼福，他大方表示：「如果有機會合作的話，我們兩個感覺是不會重疊的，畫面是非常有趣過癮的，期待觀眾可以看到斯文的帥VS陽光的帥！」

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