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娛樂 電視

許光漢撞臉《花系列》第一小生！「對比照」曝光掀熱議

許光漢撞臉《花系列》小生林煒。（翻攝自threads）

〔記者傅茗渝／台北報導〕許光漢因《想見你》爆紅成為亞洲男神，今年勢如破竹進軍韓國影視圈，參演韓劇《無路可逃：輪盤賭》與大咖同台飆戲。人氣高漲的他屢屢掀起話題，近日有網友在社群表示，許光漢撞臉當年《花系列》小生林煒，兩人對比照一出立刻引發熱議。

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林煒與許光漢神韻頗為相像。（翻攝自threads）

有網友在threads上發文表示「我就說許光漢跟林煒長很像啊」，還貼出兩人的對比照證明所言不假，網友表示很多人不知道林煒是誰，不服氣地說，「我不老，是你們沒看過花系列，花系列可是當年的傑作呢。」

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照片中兩人都戴起黑框眼鏡，不管是鼻型或是微笑弧度，神韻確實都頗為相像，連部落客「時尚編輯的真心話」也笑稱，早在3年前就發表過相同言論，認可兩人真的很像，網友也表示「難怪我一直覺得許光漢很面熟」、「真的有像」、「被你一說真的有像」、「光漢比較有少年味，林煒不管演什麼，都有一種斯文敗類感！」

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