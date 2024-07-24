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娛樂 最新消息

33歲陳子玄再婚被催生！認了「拚二胎有壓力」

陳子玄透露常被親友問二胎進度。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕女星陳子玄去年11月梅開二度，與大8歲的圈外男友江先生登記結婚，她透露近來屢遭親朋好友見面問候生子進度，對此壓力不小，常常在「要生」、「不生」的天秤兩端左右搖擺。

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陳子玄決定順其自然看待二胎進度。（翻攝自臉書）

陳子玄和前夫陳麒凱（原名陳建隆）育有一子，再婚後肚皮一直沒進度，她也表示對「拚二胎」有些猶疑，最大原因是兒子恩恩剛出生時曾因喉頭軟化症開刀，接著檢查出癲癇，大病小病不斷，嚇壞了初為人母的她，而當媽後更體認到照顧、陪伴、教育兒子的重要，她擔心自己身體狀況不算好，要有孩子也不是那麼容易的事。

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她坦言已經沒了二十幾歲的勇氣，「一方面怕長時間的猶豫過了『生育黃金期』，一方面也希望可以『活得忠於自己』，但同時也覺得這樣搖擺不定對超愛小孩的老江有些不公平。」面對種種猶豫，陳子玄至今未找出心中答案，反而是姐妹們安慰「讓一切順期自然就好了。」讓她相信只要抱持正面想法，一切都會是最好的安排。

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