盤點「戀愛發電機」綾瀨遙4段緋聞！網指「這位」最莫名

綾瀨遙。（翻攝自推特）

〔記者鍾志均／綜合報導〕綾瀨遙出道多年緋聞沒少過，是圈內知名「戀愛發電機」，她今（24）爆出熱戀SixTONES成員傑西，據悉明天日媒《女性SEVEN》將公開更多細節，以下盤點她4段知名緋聞，網友表示點名某男星最莫名，最後確實不了了之。

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綾瀨遙緋聞對象包括大澤隆夫（左起）、魯敏宇、松坂桃李、佐藤健。（翻攝自X，合成圖）

綾瀨遙最早於2009年爆出和大澤隆夫拍完日劇《仁醫》後交往，日媒更多次拍到綾瀨遙夜訪大澤家，兩人甜蜜過著半同居生活，但雙方經紀公司均否認戀情。

2014年，綾瀨遙和松坂桃李合作電影《萬能鑑定士Q：蒙娜麗莎之瞳》點燃愛火，爆出假戲真做，甚至一度論及婚嫁，不過雙方公司皆否認2人交往，而松坂目前也和戶田惠梨香結婚4年了，小倆口過著低調的婚姻生活。

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2018年，綾瀨遙爆出異地戀，和韓星魯敏宇透過共同友人結識，雙方即使各自忙碌，仍抽空約會維繫感情，不過綾瀨遙公司否認戀情，男方則態度曖昧未撇清。

最令網友一頭霧水、直呼莫名的，應屬她和佐藤健於前年爆出的「烏龍婚訊」，當時日媒《日刊大眾》踢爆綾瀨遙、佐藤健於2022年底或2023年初閃婚，不過雙方一直未回應，也未否認，婚訊隨著時間流逝，最後不了了之。

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