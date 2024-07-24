《夏日咖啡男友》最具話題CP親了！和人頭撞玻璃可愛爆表

俊（左）、小戴終於在《夏日咖啡男友》第8集接吻，確立關係。（翻攝自Netflix）

〔記者鍾志均／綜合報導〕人氣戀綜《夏日咖啡男友》昨（23）上架第7、8集，話題越來越熱，隨著俊和小戴接吻成為話題CP，登上日本X流行話題熱搜，更有趣的是，人氣王和人在和艾倫約會當晚，不慎萌撞玻璃，被網友秒截圖瘋傳，大讚可愛爆表。

和人雖然日前被爆拍過GV（同志成人影片），但絲毫不影響高人氣，甚至出現更多粉絲替他聲援，直言「拍片並非黑歷史」、「人都有過去」、「尊重一下和人」等，和人迷倒眾人，其他成員紛紛舉手想和他一起經營咖啡車。

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節目中討論度超高的小戴、俊CP從起初出現的「蛙化現象」（指對方做出某舉動後，好感度消失），俊時而鬧脾氣、耍陰沉，搞得小戴內心膠著，網友也忍不住指出俊「很難搞」、「性格變來變去」，到了第8集，兩人終於和好如初。

網友分析，第8集像是同性戀教育節目，俊在和泰憲聊完後，突然被開導似的發現了小戴的好，兩人更取得一起過夜的機會，關係大躍進，當小戴、俊甜蜜同床，進而嘴對嘴時，錄影棚主持人跟著爆出尖叫聲，廣獲洗版式討論。

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