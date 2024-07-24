阿部瑪利亞等個紅燈收到暖心禮物！甜喊：感受到台灣人熱情

阿部瑪利亞常分享生活點滴。（翻攝自臉書）

〔記者陳慧玲／台北報導〕阿部瑪利亞來台發展多年，中文已越說越好，每次在YouTube分享不同主題影片，都受到網友喜愛。她談到在等紅綠燈時，和身旁一位奶奶的對話，直呼感受到台灣人熱情。

當等紅燈時，阿部瑪利亞旁邊有一個奶奶，奶奶一直看她然後叫聲「妹妹」，她回應：「是，怎麼了嗎？」結果奶奶跟她說：「看妳快被風吹走了！」

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聽到奶奶的擔心，阿部瑪利亞說：「哈哈哈哈，不用擔心爹斯。」那位奶奶則叮嚀她：「太瘦了，記得要吃東西喔。」她回應：「好的，謝謝奶奶。」

阿部瑪利亞收到陌生奶奶送她御飯糰，感受到台灣人熱情。（翻攝自IG）

接著那位奶奶突然開始找東西，然後拿出鮪魚御飯糰跟阿部瑪利亞說：「這個送妳，記得吃東西喔！」她跟奶奶說：「沒關係，我真的剛剛有吃，奶奶妳留著。」那位奶奶說：「沒事啦！漂亮妹妹健康，奶奶也開心。」

等個紅燈就感受到奶奶溫暖心意，阿部瑪利亞說：「又感受到台灣人的熱情，謝謝奶奶爹斯。」

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