林靖恩脫序連環爆 李坤城兒開嗆命理師揭「情劫」

林靖恩日前被老家鄰居爆料精神狀況疑似不穩。（翻攝自Threads）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「爺孫戀」女主角林靖恩歷經李坤城過世，多次爆出荒唐行徑，不僅大鬧飯店、偷吃別人外賣餐點，近日再傳與街友飲酒聊天，對此，李坤城兒子李卓軒發聲開嗆，知名命理師沈嶸也算出林靖恩面臨「情劫」。

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沈嶸在臉書發文表示，經通靈林靖恩與李坤城緣分在2013年交往已是「糾纏緣」，「直到李坤城去年過世時轉為『刑剋』關係。」

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她進一步指稱，這份感情對雙方都已造成實質傷害力，更說林靖恩目前正在她的劫難中，歷經「情劫」。

林靖恩（左）被疑因為爺孫戀丈夫李坤城（右）過世而打擊太大。（翻攝自臉書）

而李坤城兒子李卓軒亦在臉書PO出一則寓言故事，內容講述2個來自同村的人與一位老人的對話，甲表示村裡都是壞人，對他惡言相向、欺負他，老人聽後回應：「你最好不要離開這個村，因為下個村也不會更好。」，至於乙則表示村裡都是好人，對他友善、幫助他，老人因此建議：「你可以離開這個村，因為你去哪裡，你都只會更好。」

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李卓軒文末呼籲，不要總是抱怨環境不好，或將問題歸咎於他人。雖未指名道姓，但疑似偷臭林靖恩的言論。

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