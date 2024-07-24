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娛樂 最新消息

蕭亞軒根本沒懷孕！ 異國戀8個月畫下休止符

蕭亞軒傳出戀情又告吹。（翻攝自蕭亞軒臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「ELVA」蕭亞軒神隱數月，本月8日一度傳出她懷孕了，荷籍男友更來台照顧她，也因此推遲5月新歌計畫，為此她終於浮出水面打臉傳言，並透露自己這段日子經歷掙扎，右腳髖骨關節將再動刀，她難過說：「1個人，一年半要動4次的手術，這是什麼樣的生活，只有我自己知道。」

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不過根據最新爆料，ELVA不僅沒有懷孕，且她和荷籍男友8個月短命戀情也匆匆畫下句點。

知情人士爆料，ELVA與荷籍男友自去年11月開始低調交往，但因2人聚少離多又是遠距離談戀愛，感情由濃轉淡，在日前經過懇談後平和分手。

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至於右腳髖骨關節將再動刀，ELVA透露接下來將進入漫長復健期，「這即將到來的第4次，鋼釘拔出來，再灌入骨漿，縫合恢復後再重新開始復健。」會不會再有第五次，她不知道，「但我不害怕，因為我仍期待我站在台上的那天。」

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