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娛樂 最新消息

蔡黃汝認了強烈危機感！自招「做1事」親友嚇到險噴飯

蔡黃汝（右）為了台語下足苦功，和呂雪鳳有對手戲。（華視、公視台語台提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕莊凱勛、蔡黃汝、鍾承翰、楊小黎、黃鐙輝、呂雪鳳等實力派演員攜手合作華視與公視台語台律政劇《無罪推定》，劇中人權律師莊凱勛和鍾承翰，遇上急於證明能力的菜鳥律師蔡黃汝，一起接手了一個棘手的案件。

蔡黃汝在詮釋菜鳥律師時，從開拍到殺青都帶著強烈危機感，身為台語苦手的她在接演這個全台語律政劇時，身旁的親朋好友都驚訝到差點噴飯，但蔡黃汝對於學台語樂此不疲，更感謝劇組大家耐心陪練，讓她能高效理解和消化劇本中的艱深台詞。

莊凱勛首度挑戰律師角色。（華視、公視台語台提供）

蔡黃汝回憶起那段時間也「超崩潰」，準備角色時不僅要克服台語的挑戰，還需要深入理解和內化角色，接近一至兩頁的獨角戲開庭台詞，讓她壓力大到睡也睡不著，吃也吃不太下，隨處可見她抱著劇本和音檔，不論是走路還是睡覺時都在練習，深怕詮釋不好。

除了學習台語之外，蔡黃汝還研讀了律師必備的法律知識，那段時間甚至讓她誤以為自己也要考律師執照。她笑說角色「像是平行宇宙中的自己」，堅持、執著、有骨氣且不屈不撓，所以她能理解許雁青職場上的困境，明白必須拿取執照的決心，並抱著耐心細膩解決眼前的困境。

為此，她還找現實中的律師朋友理解法律條約，甚至到立法院旁聽開庭。蔡黃汝表示，這個角色讓她時常為自己內心喊話打氣，她的表現不僅讓觀眾看到了她的成長與堅持，也讓人們對這個角色產生了深刻的共鳴。

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