晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

胡宇威認購憨寶貝中秋禮盒 支持就業訓練及成長

胡宇威（中）力邀各界支持憨寶貝就業能力培訓計畫。（育成社福提供）

〔記者吳柏軒／台北報導〕育成社福基金會長期培訓喜憨兒寶寶就業職訓，近期正準備中秋系列禮盒，藝人胡宇威今年再次擔任「憨寶貝就業能力培訓計畫」愛心大使並認購禮盒，並呼籲社會大眾攜手發揮愛心，支持憨寶貝的就業訓練和成長。

育成社福總經理吳幸芳表示，30年來致力為有特殊需求的憨寶貝們提供學習與成長的平台，助他們實現自我價值，融入社會，透過各類就業訓練，讓其在工作中找到自信和成就感，並積極參與社會活動，展現才華與努力，目前全台共2100名庇護員工，育成社福就提供了180名的就業支持。

長期支持育成社福的藝人胡宇威，今年再次擔任「憨寶貝就業能力培訓計畫」愛心大使，希望藉此提高社會對憨寶貝就業訓練和成長，他並認購今年禮盒，呼籲社會大眾發揮愛心，禮盒不僅展示其專業技能和自信，也減輕社會及家庭負擔，盼各界更深入了解和關注，提供更多實質幫助與支持，讓他們生命展現光芒。

育成社福指出，近年來庇護工場面臨收入銳減和訂單減少的挑戰，雖然憨寶貝的特殊性無法大量提升產能，但基金會仍堅持為他們提供學習和訓練，而今年憨寶貝們推出「仲月饗茶」中秋禮盒，外盒採手繪畫風，內含：蛋黃酥、芋頭麻糬酥、紅烏龍鐵觀音蛋黃酥、2款奶油酥餅，盼大眾支持。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中