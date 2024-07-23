胡宇威認購憨寶貝中秋禮盒 支持就業訓練及成長

胡宇威（中）力邀各界支持憨寶貝就業能力培訓計畫。（育成社福提供）

〔記者吳柏軒／台北報導〕育成社福基金會長期培訓喜憨兒寶寶就業職訓，近期正準備中秋系列禮盒，藝人胡宇威今年再次擔任「憨寶貝就業能力培訓計畫」愛心大使並認購禮盒，並呼籲社會大眾攜手發揮愛心，支持憨寶貝的就業訓練和成長。

育成社福總經理吳幸芳表示，30年來致力為有特殊需求的憨寶貝們提供學習與成長的平台，助他們實現自我價值，融入社會，透過各類就業訓練，讓其在工作中找到自信和成就感，並積極參與社會活動，展現才華與努力，目前全台共2100名庇護員工，育成社福就提供了180名的就業支持。

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長期支持育成社福的藝人胡宇威，今年再次擔任「憨寶貝就業能力培訓計畫」愛心大使，希望藉此提高社會對憨寶貝就業訓練和成長，他並認購今年禮盒，呼籲社會大眾發揮愛心，禮盒不僅展示其專業技能和自信，也減輕社會及家庭負擔，盼各界更深入了解和關注，提供更多實質幫助與支持，讓他們生命展現光芒。

育成社福指出，近年來庇護工場面臨收入銳減和訂單減少的挑戰，雖然憨寶貝的特殊性無法大量提升產能，但基金會仍堅持為他們提供學習和訓練，而今年憨寶貝們推出「仲月饗茶」中秋禮盒，外盒採手繪畫風，內含：蛋黃酥、芋頭麻糬酥、紅烏龍鐵觀音蛋黃酥、2款奶油酥餅，盼大眾支持。

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