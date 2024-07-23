豔星費貞綾為何變成「恆述法師」親曝39歲出家原因

恆述法師離開台灣赴中國弘法。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕恆述法師（原藝名費貞綾）近況曝光，她離開台灣赴中國弘法，發揚由她所創的「自在禪宗」。74歲的恆述法師是藝人張菲、費玉清胞姊，當年在演藝圈還以豔星姿態走紅，形象與現在的恆述法師大不相同。

恆述法師（費貞綾）年輕時是一名豔星。（翻攝自微博）

恆述法師16歲出道，性感打扮加上好歌喉，讓她迅速走紅，一度赴日發展，甚至被封為「東方維納斯」。張菲與費玉清也是她一手帶進演藝圈，兩個弟弟在演藝圈站穩腳跟之後，恆述法師卻選擇在最璀璨的時候離開演藝圈，她30歲退出演藝圈改從商、39歲接受宣化老和尚親自剃度，自此成為出家人，更為了出家散盡家產，把名下4幢房屋都賣了。恆述法師後來提及此事，說當年如果賺夠在出家的話，身上大概可以有5、6億元家產，不過，最後她還是雲淡風輕說：「萬教惟善，隨心自在，先顧肚皮，再顧佛祖」。

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恆述法師（費貞綾）年輕時是一名豔星。（翻攝自微博）

2020年恆述法師爆出欠高利貸約4000萬元，同年9月7日透過質播透露債務以由粉絲代為還清，同時召開記者會，表示：「小哥（費玉清）封麥、恆述開麥」。

恆述法師（費貞綾）年輕時是一名豔星。（翻攝自微博）

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