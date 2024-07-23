因裝病開啟互看不順眼的愛情！許富翔新片彌補年輕時美好遺憾

黃冠智（左起）、詹懷雲、江齊與劉修甫合作《有病才會喜歡你》，都很期待能重溫校園生活。（紅杉娛樂提供）

〔記者許世穎／台北報導〕由導演許富翔執導的新片《有病才會喜歡你》日前開鏡，主要演員詹懷雲、江齊、劉修甫、黃冠智及友情演出的宇宙林思宇、劉泯廷皆出席開鏡儀式，祈求電影拍攝順利。

首次拍設校園純愛電影的許富翔直說對電影充滿熱情與期待，期望透過該片延伸過去未能完成的一個充滿校園情懷的美好愛情故事，「這部電影的故事圍繞在兩個因為裝病而認識且對彼此看不順眼的高中生身上，一個隨心所欲、享受當下，另一個井井有條、嚮往未來，在遇到彼此後價值觀開始有所改變，兩顆心也因此越拉越近。」

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詹懷雲（左）與江齊（右）合作《有病才會喜歡你》，被導演許富翔視為不二人選。（紅杉娛樂提供）

許富翔希望藉由角色的互動，呈現時下年輕族群的人生觀以及感情中最青澀且純真的樣貌，更透露選角階段時第一眼看到詹懷雲與江齊，心裡有個聲音「就是他們了！」笑說：「相信直覺，奇蹟就會發生，在兩位演員身上都有看到不顧一切、勇往直前的特質，這與角色設定非常吻合。」

詹懷雲在片中飾演男主角葉子杰，他提到：「葉子杰這個角色在片中遇到各種困境，雖然曾一度擺爛甚至放棄躺平，但最後還是在逆境中成長、找到自我，就像看到學生時期的自己。」江齊飾演的女主角葉子則是個計劃縝密的學霸，她表示：「我希望可以透過葉子讓觀眾感受到堅強和愛的力量，也很開心可以跟優秀的導演和演員們合作，碰撞出新的火花！」

劉修甫在片中飾演同是學霸且暗戀葉子的學弟，金鐘獎男配角得主黃冠智，在片中飾演子杰的同桌兼玩伴，在表演課時就被冠上開心果，他笑說自己就是氣氛擔當，「戀愛的部分交給他們，我負責耍寶和搞笑，請大家到時一定要進戲院觀賞喔。」《有病才會喜歡你》預計2025年在台上映。

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