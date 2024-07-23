滿滿爆點滿滿驚喜！《死侍與金鋼狼》血漿噴好噴滿不賤不散

《死侍與金鋼狼》搶先在台舉行試片，揭開滿滿驚喜的正片，全場爆笑又驚呼連連。（漫威影業提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕漫威電影宇宙今年唯一大銀幕鉅片《死侍與金鋼狼》於今（23）日搶先在台舉行媒體試片，終於揭開滿滿驚喜的正片，不僅全場爆笑又驚呼連連，血漿真的不用錢，噴好噴滿！不少人狂讚該片為「至今最佳『死侍』電影！」尤其滿滿的漫威電影情懷，以及多到數不清的驚喜，讓許多出席的媒體人讚賞值得二刷、三刷。

《死侍與金鋼狼》於紐約舉辦世界首映會，萊恩雷諾斯（右）偕愛妻布蕾克萊芙莉盛裝出席。（漫威影業提供）

電影先前曾為國際媒體舉辦將近40分鐘的開場搶先看，就引發外媒好評，包括《Digital Spy》掛保證「一開場血漿就狂噴，一掃『尺度降級』的疑慮！」《IGN》看好該片「即將再度團結漫威電影宇宙！」而今天實際正片曝光後果然越後面越精彩，除了「X戰警宇宙」的眾多變種人登場，還有影迷絕對意想不到的角色現身，擅長打破第4面牆的死侍虧人也自嘲，笑哏萬「賤」齊發、目不暇給。

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「死侍」萊恩雷諾斯和「金鋼狼」休傑克曼在片中相殺相惜，血腥對打、狂殺毫不手軟，兩人也特地拍攝了一支宣傳短片，一開場死侍就立馬虧金鋼狼，說他們是「死侍與蜜獾」播客，正當狼叔不爽時再繼續猛攻，批他果然是不及格播客都不接話，再來更放送特地製作的金鋼狼「慘叫」大合集，讓無言以對的金鋼狼最後只冷冷烙下一句：「我恨你」，愛鬥嘴的小倆口有夠淘氣。

兩人合體世界巡迴宣傳期間，也舉辦多場粉絲活動，包括倫敦在古蹟表演場地「漢默史密斯阿波羅」舉行的樂團大賽，雙帥休傑克曼、萊恩雷諾斯、導演薛恩李維、配角艾瑪可林、羅布狄藍尼、以及「死侍狗」佩姬都上台亮相。

天后瑪丹娜（右二）驚喜出席助陣《死侍與金鋼狼》紐約首映，和導演薛恩李維（左一）、萊恩雷諾斯（左二）及休傑克曼合影。（漫威影業提供）

台灣時間今天舉行的紐約世界首映，劇組更全員到齊，萊恩辣妻布蕾克萊芙莉也一同出席，而在預告片中不斷放送來自流行音樂天后「娜姐」瑪丹娜的經典名曲《Like A Prayer》，娜姐本尊也驚喜蒞臨現場助陣，風靡粉絲轟動全場。《死侍與金鋼狼》將於明天（24日）搶先美國在台上映，和影迷約定不「賤」不散。

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