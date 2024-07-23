遭梁佑南罵「妳是丫鬟嗎」！方琦揭親媽私下面

梁佑南（右）對方琦期望很大，希望她隨時準備好自己。（緯來提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕沈玉琳、佩甄主持《甄心分享小琳鐺》邀請余祥銓、張峰奇、林吟蔚、方琦上節目聊星二代話題，只有方琦是與母親梁佑南同台，得接受母親不時投射過來的銳利眼神；方琦初踏入圈子時不免被酸言酸語，星媽梁佑南對她也毫不留情，會糾正她的坐姿站相，梁佑南還曾脫口罵她「妳是丫鬟嗎？」

方琦入行以後壓力不只來自劇組、觀眾，還有很大一部分是媽媽，提到媽媽常常會用「眼神」提點她，在家裡梁佑南會逼她練習穿高跟鞋走路還有化妝，前陣子買了一件連身洋裝，媽媽也稱讚衣服好看，但她上完節目後媽媽卻罵她，穿那衣服站什麼樣子「妳是丫鬟嗎」？梁佑南則解釋說，因為方琦站的樣子就是畏畏縮縮的，也不稍微動一下，才會看起來很像丫鬟。

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方琦說，有時候在家休息想耍廢，結果卻被媽媽叫起來穿高跟鞋練習走台步、還要看影片學化妝，連拍照的時候，媽媽都會特別來壓她的腳，要她壓腳背拍照。佩甄問說「妳怎麼對她那麼嚴格啦？」梁佑南解釋說，因為女兒身高不到170，穿高跟鞋的機率一定比較多，有空在那邊追劇、滑手機，為何不起來練習穿高跟鞋走路，讓自己自然一點，她說這是「職業道德」，妳一定要把自己準備好！讓自己保持在很OK的狀態。

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