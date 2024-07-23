晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

遭梁佑南罵「妳是丫鬟嗎」！方琦揭親媽私下面

梁佑南（右）對方琦期望很大，希望她隨時準備好自己。（緯來提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕沈玉琳、佩甄主持《甄心分享小琳鐺》邀請余祥銓、張峰奇、林吟蔚、方琦上節目聊星二代話題，只有方琦是與母親梁佑南同台，得接受母親不時投射過來的銳利眼神；方琦初踏入圈子時不免被酸言酸語，星媽梁佑南對她也毫不留情，會糾正她的坐姿站相，梁佑南還曾脫口罵她「妳是丫鬟嗎？」

方琦入行以後壓力不只來自劇組、觀眾，還有很大一部分是媽媽，提到媽媽常常會用「眼神」提點她，在家裡梁佑南會逼她練習穿高跟鞋走路還有化妝，前陣子買了一件連身洋裝，媽媽也稱讚衣服好看，但她上完節目後媽媽卻罵她，穿那衣服站什麼樣子「妳是丫鬟嗎」？梁佑南則解釋說，因為方琦站的樣子就是畏畏縮縮的，也不稍微動一下，才會看起來很像丫鬟。

方琦說，有時候在家休息想耍廢，結果卻被媽媽叫起來穿高跟鞋練習走台步、還要看影片學化妝，連拍照的時候，媽媽都會特別來壓她的腳，要她壓腳背拍照。佩甄問說「妳怎麼對她那麼嚴格啦？」梁佑南解釋說，因為女兒身高不到170，穿高跟鞋的機率一定比較多，有空在那邊追劇、滑手機，為何不起來練習穿高跟鞋走路，讓自己自然一點，她說這是「職業道德」，妳一定要把自己準備好！讓自己保持在很OK的狀態。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中