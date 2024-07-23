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娛樂 最新消息

《繁花》完結霸收視冠軍40天！王家衛親謝台劇迷：何妨再回首

胡歌主演《繁花》霸榜戲劇冠軍長達40天。（澤東電影、MyVideo提供）

〔記者蕭方綺／綜合報導〕王家衛首部執導的電視劇《繁花》在MyVideo上架後，掀起追劇熱潮，已累積長達40天雄霸收視排行榜第一名，19日播出大結局，更讓劇迷掀起熱烈討論。王家衛聽聞好消息，特別感謝台灣劇迷，「很高興《繁花》能透過MyVideo呈現在台灣觀眾眼前，花無百日紅，寶總終將告別。錯過了，或是意猶未盡的觀眾，何妨『再回首』，再看波瀾壯濶，花落花開。」

佘詩曼《家族榮耀之繼承者》奪2024年至今收視冠軍。（MyVideo提供）

另外，佘詩曼繼《新聞女王》後再添力作，她在時裝家族商戰大戲《家族榮耀之繼承者》與電影《九龍城寨之圍城》林峯六搭，也是兩人自《使徒行者》後再次合作。播出後被網友大讚是「《新聞女王》Man姐+《宮心計》劉三好」的混合體，盛讚她這回演出角色柔中帶剛，和Man姐給人的強勢到底的印象又不同。

由香港TVB製作的警匪劇《逆天奇案》第一季於2021年播出獲得好評，成為TVB在2021全年平均收視最高的劇集。時隔3年於今年再推出《逆天奇案2》，以七大單元劇情繼續講述警察與犯罪集團之間的鬥智鬥勇。

知名港星方力申於第二季加入演出，他飾演天才生物學教授，雖然剛開始協助警方辦案，隨著劇情揭露其真面目，竟黑化成反派，反轉再反轉的真相讓劇迷看得直呼過癮，男主角陳展鵬更透露有望開拍《逆天奇案》第三季，現在《逆天奇案》一、二季都已在MyVideo上架。

方力申加入《逆天奇案2》黑化成反派。（MyVideo提供）

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