拜登50年政治生涯近尾聲 人生最大對手是他？！

消息人士認為，內部民調表現不佳可能是促成拜登退選的關鍵因素之一。（法新社）

〔記者林南谷／台北報導〕美國總統拜登宣布退選震撼全球，有外國媒體，用韌性（resilient）這個字總結他的前半生，長期關注國際新聞的前主播劉傑中感嘆：「拜登50年的政治生涯接近尾聲，人生最大的對手，或許是時間。」

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劉傑中22日晚間在臉書發文表示，拜登從一個說話會口吃的汽車銷售員之子，到妻女車禍長子罹癌的悲慘遭遇，半世紀以來更三度試圖問鼎總統大位，「儘管他說話不是最流暢，但仍舊選擇成為律師，專為經濟狀況不佳被告服務的公設辯護人。」

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​而拜登當選參議員時，甚至還不到30歲，可說是政壇明日之星，「但福禍相倚，從政一年多，他的太太跟女兒就因車禍喪生；成為單親爸爸的他，為了照顧2個兒子，每天搭火車來回通勤4小時，從德拉瓦州的家到國會山莊上班，參議員一當，就是36年」，劉傑中說。

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​劉傑中同時提及，拜登健康狀況，一直備受關注，但他是否失智沒人能肯定，「不過可以確定的是，他曾經因為腦部動脈瘤，進行開顱手術2次，甚至一家人都準備要辦後事了」，不過被稱為「不死老喬」的他，硬是挺了過來。

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如今拜登宣布退選，加上槍擊案後川普聲勢正旺，劉傑中分析，川普被預料很有可能重新奪回總統寶座，「只能說美國，真的是一個充滿驚奇跟可能性的國家。」

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