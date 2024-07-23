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娛樂 電視

李冠毅「竊取住戶名單」爆衝突 私處慘被踢...狼狽模樣曝光

〔記者李紹綾／台北報導〕姚淳耀在華視、公視台語台輕喜劇《我的意外室友》，愛情面臨困境，事業上也遭逢挑戰，劇中熊賀住客戶名單突遭不明人士竊取，眾人調查後竟發現是自家員工李冠毅所為，憤怒的姚淳耀及馬力歐更在對質過程中，與李冠毅爆發激烈衝突扭打在地，好在楊麗音及時出現救場，並說出李冠毅竊取資料背後苦衷，才讓眾人解開誤會化解心結。

百白（左）、姚淳耀（右）在《我的意外室友》得知李冠毅背叛投靠對手，憤怒質問偷竊客戶名單理由。（華視、公視台語台提供）

回憶起衝突戲碼的拍攝過程，李冠毅表示現場其實十分歡樂，由於自己的髮型弄得十分堅硬，倒地的時候瀏海都會整片亂擺，超狼狽的模樣讓眾人不禁笑說：「頭上宛如有鸚鵡一般。」他表示實際演出的時候，每次情況略有不同，「只不過扭打過程一不小心就會被踢到私處，想起來有點哀傷，但是真的很好笑。」

李冠毅在《我的意外室友》飾演房仲。（華視、公視台語台提供）

李冠毅在《我的意外室友》飾演房仲。（翻攝自臉書）

談到現實生活中的處理態度，馬力歐則斬釘截鐵地回「我會把立刻他開除」，表示自己屬於有仇報仇、有恩報恩的個性，比較不會像劇中一樣遭背叛後還心軟原諒對方。

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