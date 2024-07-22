晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

「淪落到表演這種」 舒子晨辣跳三振舞反擊：你傻傻的

舒子晨去年以隊長身分回歸LuxyGirls美式啦啦隊。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕19歲韓職起亞虎啦啦隊女神李珠珢跳紅「三振舞」，去年以隊長身分回歸LuxyGirls美式啦啦隊的「Nikita」舒子晨近日也約隊友雪莉、林倢一起挑戰三振舞。3個女孩穿著美式啦啦隊服裝熱舞畫面，竟引來網友莫名評論：「為什麼Nikita會淪落到做這種表演？」

舒子晨被網友批評：怎麼淪落到表演這種。（翻攝自IG）

LuxyGirls官方社群帳號日前釋出一段舒子晨跟兩位隊友一起跳三振舞的影片，畫面一開始3位美女坐在椅子上補妝，音樂響起3人馬上跳起來跟著旋律擺動，連表情都想當到位，其實是一段精彩的表演。可是現實非常殘酷，這段精彩表演竟然引來一些負面聲浪：「亂跳一通，韓國強大多歐」、「我看了什麼」。

舒子晨與隊友一起大跳三振舞。（翻攝自IG）

針對網友的批評指教，舒子晨大方反擊：「你（網友）傻傻的，大銀幕賺的還沒有啦啦隊多」，這名網友事後雖然表示自己沒有貶意，只是覺得以舒子晨深厚的舞蹈底子應該會在更大的舞台上表演，不過舒子晨強悍回覆：「你用了『淪落』這個字眼，明顯瞧不起所有啦啦隊的表演」。

在 Instagram 查看這則貼文

LuxyGirls（@luxygirlcrew）分享的貼文

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中