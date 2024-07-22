「淪落到表演這種」 舒子晨辣跳三振舞反擊：你傻傻的

舒子晨去年以隊長身分回歸LuxyGirls美式啦啦隊。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕19歲韓職起亞虎啦啦隊女神李珠珢跳紅「三振舞」，去年以隊長身分回歸LuxyGirls美式啦啦隊的「Nikita」舒子晨近日也約隊友雪莉、林倢一起挑戰三振舞。3個女孩穿著美式啦啦隊服裝熱舞畫面，竟引來網友莫名評論：「為什麼Nikita會淪落到做這種表演？」

舒子晨被網友批評：怎麼淪落到表演這種。（翻攝自IG）

LuxyGirls官方社群帳號日前釋出一段舒子晨跟兩位隊友一起跳三振舞的影片，畫面一開始3位美女坐在椅子上補妝，音樂響起3人馬上跳起來跟著旋律擺動，連表情都想當到位，其實是一段精彩的表演。可是現實非常殘酷，這段精彩表演竟然引來一些負面聲浪：「亂跳一通，韓國強大多歐」、「我看了什麼」。

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舒子晨與隊友一起大跳三振舞。（翻攝自IG）

針對網友的批評指教，舒子晨大方反擊：「你（網友）傻傻的，大銀幕賺的還沒有啦啦隊多」，這名網友事後雖然表示自己沒有貶意，只是覺得以舒子晨深厚的舞蹈底子應該會在更大的舞台上表演，不過舒子晨強悍回覆：「你用了『淪落』這個字眼，明顯瞧不起所有啦啦隊的表演」。

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