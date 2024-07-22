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《腦筋急轉彎2》全台賣破4.5億穩坐年度冠軍！本週將超車《灌籃高手》票房

《腦筋急轉彎2》全台票房突破4.5億台幣。（翻攝自YouTube）

〔記者許世穎／綜合報導〕皮克斯賣座動畫續作《腦筋急轉彎2》穩坐今年目前全球、北美以及全台票房冠軍，截至週日（21日）全台票房已突破台幣4.5億，除了穩坐影史好萊塢動畫票房冠軍，預計本週將超越去年度冠軍《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK》的台幣4.59億，登上影史動畫台灣票房第2名。

《腦筋急轉彎2》全球票房截至週日已高達14.43億美金（約台幣474.02億元），預計今明兩天就會超越去年票房冠軍《Barbie芭比》的14.45億美金（約台幣474.68億元），登上影史全球票房第14名，接下來若再超越《冰雪奇緣2》的14.51億美金（約台幣476.65億元），將成為影史全球最賣座動畫。

電影於本週末更有望在全球賣破15億美金（約台幣492.75億元），成為疫情過後繼《蜘蛛人：無家日》和《阿凡達：水之道》後第3部全球賣破15億美金的電影。

北美方面，《腦筋急轉彎2》上映38天狂賣5.96億美元（約台幣195.82億元），即將超越皮克斯自家《超人特攻隊2》創下的6.08億美金（約台幣199.72億元），登上影史動畫北美票房冠軍寶座。《腦筋急轉彎2》全台持續熱賣中。

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