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娛樂 最新消息

林芯儀為健美比賽「一週重訓9次」 一天吃5餐狂增肌

林芯儀坦言參加健美比賽純屬意外。（中天提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕林芯儀日前上《小明星大跟班》分享曾為了演唱會參加健美比賽，而增肌、訓練過程相當艱辛，一個禮拜需要重訓9次外，也從原本一天只吃2餐，最後吃到4、5餐。

林芯儀坦言參加健美比賽純屬意外，「我一開始只是想透過健身改善健康，剛好當時3個月後要開演唱會，我就下定決心做健身計畫，但那時候沒什麼肌肉，負重訓練很痛苦，每天都在懷疑自己。」訓練過程的飲食控制，也讓她痛苦不已：「一個禮拜要練9場重訓，原本一天只吃2餐，最後要吃到4、5餐，到演唱會時，我才有稍微恢復正常飲食，因為我發現油脂攝取量太少，有影響到我唱歌，但最痛苦的是水量的減少，我比賽最後3天是限水狀態，比賽當天我只喝100cc的水。」

即便訓練過程非常艱辛，林芯儀還是想挑戰自己：「這次有點趕鴨子上架，雖然過程很辛苦，但穿上很美的訂製比基尼後，在這麼一點時間內，能成長到這個地步，我已經很滿足了。」

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熱衷自由潛水的梁云菲則到日本挑戰冰潛：「冰潛的危險程度相當高，它的操作方式是當地人會在冰上用電鋸鋸兩個洞，然後中間會有引導繩，你要從這個洞下去到另外一個洞出來，但畢竟我也沒有冰潛過，所以一開始下去的心理壓力會很大，而且還會有點幽閉恐懼症。」

梁云菲也分享冰潛和一般潛水的最大差異：「平常自由潛水時，會先在水面上調節呼吸，可是冰潛沒有，因為太冷了，你沒辦法先好好調節呼吸再下去，暖身也暖不起來。」而梁云菲挑戰冰潛還有一個目的，就是拍攝比基尼美照：「冰潛難的不是你憋氣能憋多久，而是你的體感溫度，因為水溫是負2度，岸上的溫度是負11度，我沒有穿防寒衣，上來時我根本沒辦法走路，大家很怕我會失溫。」

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