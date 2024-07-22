晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《龍捲風暴》全台5天賣破3205萬奪冠！吻戲被刪男女主角反映曝

格蘭鮑威爾（左）、黛西埃德加瓊斯在《龍捲風暴》一同追風但不談情。（華納兄弟提供）

〔記者許世穎／台北報導〕災難鉅作《龍捲風暴》全台票房出爐，電影上週三（17日）搶先美國在台上映，便空降全台票房冠軍，截至週日（21日）5天全台票房衝破台幣3205萬，拿下首週票房冠軍。

該片由《夢想之地》的編導鄭李爍執導、影集《正常人》黛西埃德加瓊斯、《捍衛戰士：獨行俠》格蘭鮑威爾、《變形金剛：萬獸崛起》安東尼拉莫斯主演，在世界各地首映後，持續累積好評。

目前全球累積票房突破1.23億美金（約台幣40.4億元），其中光是北美就開出極佳的8050萬美金（約台幣26.44億元），創下影史災難片開片票房新高，其中一大票倉來自美國中部，尤其週末票房明顯激增。

格蘭鮑威爾（左）、黛西埃德加瓊斯在《龍捲風暴》原先有拍攝吻戲，最後刪掉了。（翻攝自X）

外媒今天也曝光了男女主角格蘭和黛西遭刪除的吻戲，會刪除其實是出自於執行製片的史蒂芬史匹柏的想法。根據《Collider》報導，黛西受訪時也說，這因此讓電影不會落入俗套，「我覺得這個安排會讓人覺得還有後續，故事還沒有結束。他們因為對某個事物共同的熱愛而走到了一起。」

格蘭也認為一個吻並不能代表結局的真正目的，並表示：「這部電影講的不是找到愛情，而是讓凱特（黛西角色）回歸她熱愛的東西--追風。所以電影結尾觀眾看到他們分享這種東西，她重新燃起了熱情，也激起了她對於『家』的感覺。」直說史匹柏的想法非常棒。

《龍捲風暴》全台上映中，IMAX、D-BOX、4DX、MX4D、Atmos、Dolby Cinema、Screen X等特殊版本同步登場。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中