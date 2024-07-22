《龍捲風暴》全台5天賣破3205萬奪冠！吻戲被刪男女主角反映曝

格蘭鮑威爾（左）、黛西埃德加瓊斯在《龍捲風暴》一同追風但不談情。（華納兄弟提供）

〔記者許世穎／台北報導〕災難鉅作《龍捲風暴》全台票房出爐，電影上週三（17日）搶先美國在台上映，便空降全台票房冠軍，截至週日（21日）5天全台票房衝破台幣3205萬，拿下首週票房冠軍。

該片由《夢想之地》的編導鄭李爍執導、影集《正常人》黛西埃德加瓊斯、《捍衛戰士：獨行俠》格蘭鮑威爾、《變形金剛：萬獸崛起》安東尼拉莫斯主演，在世界各地首映後，持續累積好評。

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目前全球累積票房突破1.23億美金（約台幣40.4億元），其中光是北美就開出極佳的8050萬美金（約台幣26.44億元），創下影史災難片開片票房新高，其中一大票倉來自美國中部，尤其週末票房明顯激增。

格蘭鮑威爾（左）、黛西埃德加瓊斯在《龍捲風暴》原先有拍攝吻戲，最後刪掉了。（翻攝自X）

外媒今天也曝光了男女主角格蘭和黛西遭刪除的吻戲，會刪除其實是出自於執行製片的史蒂芬史匹柏的想法。根據《Collider》報導，黛西受訪時也說，這因此讓電影不會落入俗套，「我覺得這個安排會讓人覺得還有後續，故事還沒有結束。他們因為對某個事物共同的熱愛而走到了一起。」

格蘭也認為一個吻並不能代表結局的真正目的，並表示：「這部電影講的不是找到愛情，而是讓凱特（黛西角色）回歸她熱愛的東西--追風。所以電影結尾觀眾看到他們分享這種東西，她重新燃起了熱情，也激起了她對於『家』的感覺。」直說史匹柏的想法非常棒。

《龍捲風暴》全台上映中，IMAX、D-BOX、4DX、MX4D、Atmos、Dolby Cinema、Screen X等特殊版本同步登場。

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