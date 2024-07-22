唱到一半被搶麥！邱軍不忍了「那我要唱什麼」

邱軍。（索尼提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕邱軍為《華麗計程車行》獻唱台語插曲〈運轉人生〉，MV日前在YouTube突破1000萬次點擊，加上專輯中的〈愛不愛我〉、〈太想愛你〉同樣受到歌迷喜愛，邱軍的YouTube頻道包含出道以來所有MV和影片的觀看數已衝破2000萬次 ，公司特別為他舉辦「運轉人生」慶功音樂會。

音樂會現場吸引大批歌迷前來支持，然而在高雄突遇午後雷陣雨，讓慶功音樂會不得不暫緩延後，但歌迷們仍然不離不棄，在屋簷下躲雨等候，邱軍直呼感動，「非常謝謝所有的歌迷，實在受寵若驚，我會繼續努力！」

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邱軍。（索尼提供）

〈運轉人生〉在TikTok掀起一波翻唱和改編熱潮，其中日本人學台語練唱以及韓國人改編成韓文版的〈運轉人生〉，都讓邱軍驚豔不已。而〈運轉人生〉MV在YouTube突破1000萬次點擊，突破千萬當下他正在睡覺，得知喜訊是因為媽媽非常興奮地打電話向他祝賀，邱軍開心直呼：「真的假的！」更笑說：「媽媽怎麼比我還激動？」

由於歌曲大受歡迎，邱軍的活動邀約爆增5成以上，在近期的演出活動中，所到之處都有觀眾一起大合唱〈運轉人生〉，更發生「被搶麥克風」的難忘經驗，曾有熱情的觀眾在邱軍遞麥克風邀請台下大合唱時，因為太投入在〈運轉人生〉歌曲氛圍中，順勢將麥克風從邱軍手中拿走，並唱了整曲一半以上的段落，讓台上的邱軍忍不住笑說：「那我要唱什麼？」在主持人的救援下，才順利將麥克風「搶回來」。

邱軍。（索尼提供）

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