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娛樂 最新消息

安心亞身體年齡僅21歲 「多吃蔬菜」成保養祕訣

安心亞。（記者潘少棠攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕安心亞今（22日）出席「722在家量血壓健康舞記者會」呼籲量血壓的重要性，自認生活作息正常的她，透露自己的身體年齡只有21歲，相當年輕，引發現場譁然，不過她仍自信說：「之後可以拿出照片佐證！」

安心亞。（記者潘少棠攝）

安心亞平時除了定期量血壓之外，也會督促媽媽，母女倆健康狀況良好，健康檢查幾乎沒有紅字；她除了拍戲之外，每天會盡量讓自己睡足6小時，酒局部分主要只會參與殺青酒以及其他必要的社交。聊到《同學來了》主持搭檔納豆的近況，安心亞透露對方近來的狀態看起來不錯。

看上去狀態的頗佳的安心亞，平時保養祕訣除了規律運動、避免油膩食物、甜食外，她也呼籲要多蔬菜，因為蔬菜中能攝取礦物質和維生素，幫助消化、延緩老化，每天也都會喝只少2500c.c.的水，以穩動血壓、增加代謝；她每週固定運動2次，1次90分鐘左右，藉由重訓搭配有氧來增加肌力，下肢是目前主要訓練的部位。

安心亞。（記者潘少棠攝）

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