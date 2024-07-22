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娛樂 最新消息

TXT跑步機練體力！10月林口連唱兩天「兩階段搶票」

TXT成員BEOMGYU（左起）、TAEHYUN、HUENINGKAI秀出好歌喉。（遠雄創藝提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕人氣韓團TOMORROW X TOGETHER（TXT）團體成軍5年以來締造多項驚人成績，台上霸氣、台下呆萌，受到大批粉絲喜愛。他們將在10月5、6日將來到林口體育館開唱，主辦今天（22日）宣布開賣資訊，採取兩階段售票，MOA（官方粉絲名稱）摩拳擦掌準備搶票。

TXT林口體育館開唱票區圖。（遠雄創藝提供）

TOMORROW X TOGETHER由YEONJUN、SOOBIN、BEOMGYU、TAEHYUN、HUENINGKAI所組成，他們擁有「漫撕男」帥氣外貌，全團平均身高181公分，出道曲《Crown》推出即獲得破億佳績，後面的主打歌《9 and Three Quarters（Run Away）》、《LO$ER=LO♡ER》、《Good Boy Gone Bad》、《Sugar Rush Ride》、《Deja Vu》等都會掀起樂壇一陣旋風，不論是洋溢青春活力的歌曲，還是性感惹火的曲風，皆難不倒他們。

5位成員舞台上魅力滿分，台下富有的呆萌綜藝感也是圈粉主因之一，過去出演羅PD網路節目《出差十五夜》，SOOBIN在隨機舞蹈挑戰環節努力生存到最後，融化在場所有明星好友，SEVENTEEN成員Mingyu對著他比愛心，連DINO也表示「入坑SOOBIN」，還有他們出演《Running Man》聖誕節特輯，BEOMGYU秀出瘋狂到極致的勝負欲，自帶喜感的反轉面貌，令MOA喊著「更愛他們了」。

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TOMORROW X TOGETHER乘載著對歌迷的承諾，延續過去舉辦的2次世界巡迴演出，他們5月以首爾為起點展開第三次世界巡演《TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR 》，出道5年首度在南韓國內連續3天舉辦演唱會，門票場場售罄，超人氣魅力無法擋，巡演更前往美國與全球MOA相會。

他們感性致謝歌迷「不論唱著怎樣的歌曲，看到大家跟著我們一起唱跳感到很幸福，再次感受到MOA就是我們的幸福。」

在忙碌行程之中，5人卯足全力面對每場專場演出，日前東京巨蛋演唱會在即，官方推特貼出HUENINGKAI與TAEHYUN在跑步機上練唱的幕後影片，成員練出好體力，即使是奔跑的狀態下，仍然可以飆出完美高音，MOA看得目瞪口呆，更有粉絲翻出2019年同款站在跑步機上練唱的過程，兩人在5年內進步神速，引來連連驚呼聲「臉不紅氣不喘好厲害」、「原來體力這樣練出來的」、「期待演出」，影片釋出後，令粉絲更期待台北站的到來。

TXT演唱會帶來精彩演出。（遠雄創藝提供）

《TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR IN TAIPEI》預計於10月5、6日連續兩天在林口體育館陪伴歌迷共度美好時光，門票分成兩階段販售，8月3日中午12點至晚間7點開放MOA MEMBERSHIP優先購票，隔日（8月4日）中午12點於拓元售票系統正式啟售，票價分為搖滾站區6800元，以及看台座位區5800、5200、4800、3800元共5種票價，其中購買搖滾站區者享有觀看彩排、特製VIP通行證2種福利，購買看台座位區5800元票價者則會抽出300名參加彩排福利，更多詳細訊息請洽主辦單位「遠雄創藝」官方臉書。

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