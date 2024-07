TXT跑步機練體力！10月林口連唱兩天「兩階段搶票」

TXT成員BEOMGYU(左起)、TAEHYUN、HUENINGKAI秀出好歌喉。(遠雄創藝提供)

〔記者廖俐惠/綜合報導〕人氣韓團TOMORROW X TOGETHER(TXT)團體成軍5年以來締造多項驚人成績,台上霸氣、台下呆萌,受到大批粉絲喜愛。他們將在10月5、6日將來到林口體育館開唱,主辦今天(22日)宣布開賣資訊,採取兩階段售票,MOA(官方粉絲名稱)摩拳擦掌準備搶票。

TXT林口體育館開唱票區圖。(遠雄創藝提供)

TOMORROW X TOGETHER由YEONJUN、SOOBIN、BEOMGYU、TAEHYUN、HUENINGKAI所組成,他們擁有「漫撕男」帥氣外貌,全團平均身高181公分,出道曲《Crown》推出即獲得破億佳績,後面的主打歌《9 and Three Quarters(Run Away)》、《LO$ER=LO♡ER》、《Good Boy Gone Bad》、《Sugar Rush Ride》、《Deja Vu》等都會掀起樂壇一陣旋風,不論是洋溢青春活力的歌曲,還是性感惹火的曲風,皆難不倒他們。

5位成員舞台上魅力滿分,台下富有的呆萌綜藝感也是圈粉主因之一,過去出演羅PD網路節目《出差十五夜》,SOOBIN在隨機舞蹈挑戰環節努力生存到最後,融化在場所有明星好友,SEVENTEEN成員Mingyu對著他比愛心,連DINO也表示「入坑SOOBIN」,還有他們出演《Running Man》聖誕節特輯,BEOMGYU秀出瘋狂到極致的勝負欲,自帶喜感的反轉面貌,令MOA喊著「更愛他們了」。

TOMORROW X TOGETHER乘載著對歌迷的承諾,延續過去舉辦的2次世界巡迴演出,他們5月以首爾為起點展開第三次世界巡演《TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR 》,出道5年首度在南韓國內連續3天舉辦演唱會,門票場場售罄,超人氣魅力無法擋,巡演更前往美國與全球MOA相會。

他們感性致謝歌迷「不論唱著怎樣的歌曲,看到大家跟著我們一起唱跳感到很幸福,再次感受到MOA就是我們的幸福。」

在忙碌行程之中,5人卯足全力面對每場專場演出,日前東京巨蛋演唱會在即,官方推特貼出HUENINGKAI與TAEHYUN在跑步機上練唱的幕後影片,成員練出好體力,即使是奔跑的狀態下,仍然可以飆出完美高音,MOA看得目瞪口呆,更有粉絲翻出2019年同款站在跑步機上練唱的過程,兩人在5年內進步神速,引來連連驚呼聲「臉不紅氣不喘好厲害」、「原來體力這樣練出來的」、「期待演出」,影片釋出後,令粉絲更期待台北站的到來。

TXT演唱會帶來精彩演出。(遠雄創藝提供)

《TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR IN TAIPEI》預計於10月5、6日連續兩天在林口體育館陪伴歌迷共度美好時光,門票分成兩階段販售,8月3日中午12點至晚間7點開放MOA MEMBERSHIP優先購票,隔日(8月4日)中午12點於拓元售票系統正式啟售,票價分為搖滾站區6800元,以及看台座位區5800、5200、4800、3800元共5種票價,其中購買搖滾站區者享有觀看彩排、特製VIP通行證2種福利,購買看台座位區5800元票價者則會抽出300名參加彩排福利,更多詳細訊息請洽主辦單位「遠雄創藝」官方臉書。

