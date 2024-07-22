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娛樂 電視

藍心湄成為「演藝圈新流量密碼」 擊敗台港中日韓天王天后

〔記者侯家瑜／台北報導〕藍心湄七月中受國際時尚雜誌《VOGUE》邀請受訪「明星經典穿搭」單元，創9天最速破280萬瀏覽紀錄；同時間她受邀上胡瓜網路節目《下面一位》又助攻節目破10萬訂閱，擊敗中港台日韓天王天后和網紅，成了演藝圈新流量密碼。

藍心湄接受國際雜誌《VOGUE》訪問破280萬瀏覽紀錄。（林炳存提供）

藍心湄出道至今發行21張專輯，每張專輯造型堪稱經典，也是潮流指標，國際時尚雜誌《VOGUE》邀請她七月中上「明星經典穿搭」單元討論歷年造型多變的精采故事，她風趣談吐加上幕後故事生動有趣，增加觀眾對她的熱愛。

網友看了單元覺得很有興趣，紛紛直呼：「早該訪問藍心湄了，她真的是時尚icon台灣瑪丹娜」、「心湄姐很真誠，難得一個演藝圈資深藝人沒走歪」、「心湄姐真的好有獨特的時尚品味，而且是從自己想法上去延伸，不是一昧追隨流行，這樣特質真的是很難模仿」。

藍心湄說最佩服胡瓜敬業又熱忱，讚他「薑是老的辣」。（林炳存提供）

藍心湄聽到成了各大網路流量心頭好的消息，她說：「我很開心！最主要的是可能因為我太久沒有接受訪問，大家會覺得很新鮮」，但她更謙虛認為，最大功臣是兩個節目的幕後團隊，非常專業。」她開心說：「最要謝謝的就是所有觀眾願意又很有耐心地，聽我碎碎唸一些我的過去。」

談到胡瓜網路節目《下面一位》，她語氣超級敬佩，「我到現在還是超級無敵崇拜瓜哥，我很愛他！我崇拜他敬業的精神，我要跟他學的是，他對每個工作和每個節目的熱忱。當然《下面一位》會破十萬的這種訂閱人數，我覺得是最大功臣還是胡瓜，這告訴大家薑還是老的辣。」

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