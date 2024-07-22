晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

《我的婆婆２》劉品言「整容」變天心 Darren吐心聲：連呼吸都得小心翼翼

〔記者李紹綾／台北報導〕「Darren」邱凱偉演出公視、東森、LINE TV家庭生活喜劇《我的婆婆怎麼那麼可愛2》中年軟男蘇秉忠，劇中夾在「恰查某」老婆與青梅竹馬之間。有趣的是老婆「佳純」的角色，在第一季由「小天心」劉品言飾演，沒想到第二季竟變成天心演出，讓網友驚呼：「太誇張，直接變天心。」

天心（右）在《我的婆婆怎麼那麼可愛2》飾演Darren的恰查某老婆佳純。（公視提供）

製作人陳慧玲解釋，「因為檔期很可惜無法找品言回來演，但能請到天心來詮釋秉忠的老婆佳純是非常感謝跟開心的。」對於加入《我的婆婆2》演出，天心表示相當開心，「非常開心跟榮幸製作人、導演願意想到我們那麼合適的角色，讓我們參與年度重磅級的喜劇演出。」

天心（左）在《我的婆婆怎麼那麼可愛2》飾演Darren的恰查某老婆佳純。（公視提供）

對於請到天心來詮釋老婆「佳純」一角，Darren笑說：「這次很榮幸繼《親愛的我愛上別人了》、《最佳利益2》之後又能再度和女神天心一起合作，只不過這回的關係不再是唯美愛情，而是如履薄冰、伴妻如伴虎的夫妻關係，天心氣場十足，輕鬆就能以眼神致秉忠於死地，在她身邊我連呼吸都得小心翼翼，不得放肆，而天心也將佳純這個角色功課做足做滿，滿到一到現場時我都會自動上前噓寒問暖，深怕任何一刻怠慢回家就倒大楣了。」

天心（左）在《我的婆婆怎麼那麼可愛2》與Darren演夫妻。（公視提供）

Darren劇中和初戀情人「宜嘉」高伊玲的戀情來到緊繃最高點，面對恰查某老婆「佳純」天心強勢回歸，蘇家人戰戰兢兢，幹練又強悍的佳純這次一回來卻讓所有人都認不出來，她才坦言自己有「修修臉」，鍾欣凌飾演的婆婆直呼：「整得像天心。」劇情巧妙的安排讓網友都笑了出來，大讚：「很有梗。」

劇中，「佳純」天心突襲歸台，原因竟是為了看牙醫、順道檢查眼睛，好巧不巧進到了「宜嘉」高伊玲上班的診所，無預警讓三人直接碰上，宜嘉與秉忠之間降至冰點。秉忠內心極度想要攤牌，面對佳純卻窩囊地說不出，也被「彩香」鍾欣凌極力阻止。

黃姵嘉在（左）在《我的婆婆怎麼那麼可愛2》用心經營蘭花事業。（公視提供）

鍾欣凌飾演的彩香拜託媳婦佳純帶兒子秉忠回美國，說服她「看在你們多年夫妻的份上，把他帶回去，不要讓他無家可歸。」最終秉忠踏上美國歸途，與宜嘉的感情正式封存，不過因為宜嘉，他重新開啟了畫畫這項興趣，Darren表示「雖然秉忠和佳純一直有著夫妻之實，但長久以來女大男卑的不平等關係和無論做什麼都被老婆看衰，使得秉忠自信心長期受挫，內心深處早就與失敗為伍，而老婆這次的突然回歸完全打亂了秉忠的生活節奏，也逼著他去思考究竟這段有名無實的婚姻是否該繼續下去，還是該勇敢說出自己內心深處的想法，選擇自己真正想要的感情和夢想。」

黃姵嘉在（左）在《我的婆婆怎麼那麼可愛2》透過漢餅，了解張書偉思念的心情。（公視提供）

另一方面，「發貴」張書偉新研發了漢餅要給「小鷗」黃姵嘉，希望能再次挽回小鷗的心，離家的小鷗開啟人生新篇章，用心經營蘭花事業，發貴卻思念她到魂不守舍，卻也頓悟一直以來都是小鷗在配合自己，他從來沒問過她真正想要什麼，承諾「這次如果願意回來，我不會勉強她和我一起做餅，我要放手，讓她自己去做她愛做的事。」機靈的小鷗透過漢餅了解發貴思念的心情，兩位有情人究竟能不能順利成眷屬，讓觀眾相當期待。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中