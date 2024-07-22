《我的婆婆２》劉品言「整容」變天心 Darren吐心聲：連呼吸都得小心翼翼

〔記者李紹綾／台北報導〕「Darren」邱凱偉演出公視、東森、LINE TV家庭生活喜劇《我的婆婆怎麼那麼可愛2》中年軟男蘇秉忠，劇中夾在「恰查某」老婆與青梅竹馬之間。有趣的是老婆「佳純」的角色，在第一季由「小天心」劉品言飾演，沒想到第二季竟變成天心演出，讓網友驚呼：「太誇張，直接變天心。」

天心（右）在《我的婆婆怎麼那麼可愛2》飾演Darren的恰查某老婆佳純。（公視提供）

製作人陳慧玲解釋，「因為檔期很可惜無法找品言回來演，但能請到天心來詮釋秉忠的老婆佳純是非常感謝跟開心的。」對於加入《我的婆婆2》演出，天心表示相當開心，「非常開心跟榮幸製作人、導演願意想到我們那麼合適的角色，讓我們參與年度重磅級的喜劇演出。」

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天心（左）在《我的婆婆怎麼那麼可愛2》飾演Darren的恰查某老婆佳純。（公視提供）

對於請到天心來詮釋老婆「佳純」一角，Darren笑說：「這次很榮幸繼《親愛的我愛上別人了》、《最佳利益2》之後又能再度和女神天心一起合作，只不過這回的關係不再是唯美愛情，而是如履薄冰、伴妻如伴虎的夫妻關係，天心氣場十足，輕鬆就能以眼神致秉忠於死地，在她身邊我連呼吸都得小心翼翼，不得放肆，而天心也將佳純這個角色功課做足做滿，滿到一到現場時我都會自動上前噓寒問暖，深怕任何一刻怠慢回家就倒大楣了。」

天心（左）在《我的婆婆怎麼那麼可愛2》與Darren演夫妻。（公視提供）

Darren劇中和初戀情人「宜嘉」高伊玲的戀情來到緊繃最高點，面對恰查某老婆「佳純」天心強勢回歸，蘇家人戰戰兢兢，幹練又強悍的佳純這次一回來卻讓所有人都認不出來，她才坦言自己有「修修臉」，鍾欣凌飾演的婆婆直呼：「整得像天心。」劇情巧妙的安排讓網友都笑了出來，大讚：「很有梗。」

劇中，「佳純」天心突襲歸台，原因竟是為了看牙醫、順道檢查眼睛，好巧不巧進到了「宜嘉」高伊玲上班的診所，無預警讓三人直接碰上，宜嘉與秉忠之間降至冰點。秉忠內心極度想要攤牌，面對佳純卻窩囊地說不出，也被「彩香」鍾欣凌極力阻止。

黃姵嘉在（左）在《我的婆婆怎麼那麼可愛2》用心經營蘭花事業。（公視提供）

鍾欣凌飾演的彩香拜託媳婦佳純帶兒子秉忠回美國，說服她「看在你們多年夫妻的份上，把他帶回去，不要讓他無家可歸。」最終秉忠踏上美國歸途，與宜嘉的感情正式封存，不過因為宜嘉，他重新開啟了畫畫這項興趣，Darren表示「雖然秉忠和佳純一直有著夫妻之實，但長久以來女大男卑的不平等關係和無論做什麼都被老婆看衰，使得秉忠自信心長期受挫，內心深處早就與失敗為伍，而老婆這次的突然回歸完全打亂了秉忠的生活節奏，也逼著他去思考究竟這段有名無實的婚姻是否該繼續下去，還是該勇敢說出自己內心深處的想法，選擇自己真正想要的感情和夢想。」

黃姵嘉在（左）在《我的婆婆怎麼那麼可愛2》透過漢餅，了解張書偉思念的心情。（公視提供）

另一方面，「發貴」張書偉新研發了漢餅要給「小鷗」黃姵嘉，希望能再次挽回小鷗的心，離家的小鷗開啟人生新篇章，用心經營蘭花事業，發貴卻思念她到魂不守舍，卻也頓悟一直以來都是小鷗在配合自己，他從來沒問過她真正想要什麼，承諾「這次如果願意回來，我不會勉強她和我一起做餅，我要放手，讓她自己去做她愛做的事。」機靈的小鷗透過漢餅了解發貴思念的心情，兩位有情人究竟能不能順利成眷屬，讓觀眾相當期待。

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